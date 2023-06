VEĆ SADA SU MI SVE STVARI JASNE! Željko zna šta je ključ protiv Crvene zvezde - posebno je pričao o dvojici igrača!

Željko Obradović odgovarao je na pitanja novinara poslije pobjede Partizana protiv Zvezde na startu finala ABA lige.

Izvor: Youtube/screenshot/BC Partizan TV

Partizan je poveo u finalnoj seriji ABA lige. U prvom meču pobijedio je Crvenu zvezdu (88:80). Odigrao je domaći tim dva potpuno različita poluvremena. U prvom je bio mnogo bolji, imao i 22 poena prednosti, pa je onda u završnici bilo drame. Na kraju je uspio da se odbrani i da upiše trijumf.

Prije priče o utakmici Željko Obradović se obratio publici. "Ponosni smo što smo u ovakvoj atmosferi prešli nevjerovatnu brojku od preko pola miliona navijača. Prvi put u istoriji jedan klub u Evropi ima toliko ljudi na utakmicama. Odanih i privrženih navijača i hvala im na svemu što su uradili i tokom sezone i na ovoj utakmici", rekao je Željko.

Zatim je je analizirao dešavanja sa parketa. "Bila su dva različita poluvremena, prvo je bilo izvanredno zahvaljujući sjajnim procentima šuta, imali smo veliku razliku. Očekivali smo reakciju Zvezde i to se i dogodilo, prišli su, uspjeli smo da privedemo meč kraju i da povedemo i to je jedno važno. Okrećemo se sljedećoj utakmici nakon prve pobjede u finalu plej-ofa."

Na pitanje šta je bila razlika između prvog i drugog dijela iskusni stručnjak je pogledao u papir i u procente šuta. "Razlika je u procentima šuta. U drugom poluvremenu krenulo je sa 0/7, a prvo je bilo 9/12 za tri to je razlika. Kad imaš otvorene šuteve i promašuješ, moraš da trčiš u odbrnau i da spriječiš lake poene protivnika. Smanjili smo i njihov broj ofanizvnih skokova, imali su četiri u drugom. Imali smo mnogo bespotrebno izgubljenih lopti, posebno u posljednjoj dionici, to je razlika."

Aleksa Avramović bio je u crno-bijelom dresu, ali nije bio na parketu poslije oporavka od povrede. "Što se tiče Alekse, on ima volju i želju, Aleksa je uvijek Aleksa po tome, spreman da pomogne. Dobio je dozvolu u petak, prvi trening je odradio u nedjelju. Postoji želja, nadam se da ćemo moći da ga koristimo u plej-ofu. Može da nam da dodatnu energiju, očekujem agresivnost od njega u odbrani. Koliko je spreman u napadu, jer nije dugo trenirao, to je već neko drugo pitanje. Ima sampouzdanje, igraće hrabro ako dobije šansu, nemam dilemu oko toga."

O planu za drugu utakmicu, koja se igra u četvrtak od 20 časova, zna šta može da bude ključno. "Čeka me analiza utakmice, mada su mi i sada sve stvari jasne. Možda na snimku vidimo neki detalj, možda se ukaže. Moramo da reagujemo na neke stvari koje smo vidjeli i za koje sam siguran da će Zvezda nastaviti da radi. U srijedu imamo trening oko detalja, tu rada nema. Probaćemo da pripremimo naredni meč na najbolji mogući način."

Jedan od iks faktora crno-bijelih bio je Alen Smailagić koji je igrao i na pozicijama centra i krilnog centra. "Odigrao je veoma dobro, posebno u drugom dijelu kada je bio na četvorci. Treba mi na toj poziciji imamo problem. Ledej je ponovo bio na velikoj minutaži. Nikad ne planiram unaprijed izmjene, probam da imam osjećaj u odnosu na meč. Zek je bio nevjerovatan u prvom, onda je imao mali pad u drugom, pa je bila ta izmjena. U svakom slučaju Smailagića ćemo sigurno koristiti na obje pozicije."

Za kraj je upitan i o Danilu Anđušiću koji je za 18 minuta dao pet poena. "Ima kvalitet, znaju se kretnje za njega, čitao je stvari dobro, imao je dva otvorena šuta i dobio aplauzie iako je promašio. Dao je tri poena, kretao se izvanredno, iznudio neke faulove. Imao je taj šut bez balansa. Promašaj nije problem kada je dobar, loše je kada je bez balansa. Osjeća igru, sigurno će biti bitan za nas, nadam se tome", zaključio je Obradović.