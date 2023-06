JANISE, DA LI SE SAD STIDIŠ ZBOG PROZIVANJA JOKIĆA? Isplivao snimak - ovako je Grk "peckao" i spominjao debljinu

Janis Adetokumbo je jednom prilikom prozivao NIkolu Jokića, a navijači su se sada sjetili tog snimka.

Nikola Jokić pokazao je svima zašto je najbolji košarkaš na planeti. Poslije dvije MVP titule i krađe sa trećom, osvojio je titulu sa Denverom. Vodio je Nagetse do trofeja i imao je najveće zasluge za to što su Nagetsi došli do NBA prstena. Navijači su za to vrijeme imali odgovor iz a sve hejtere, među kojima se našao i Janis Adetokumbo.