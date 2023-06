"Mnogo smo se mi navikli na čuda!" Marina Maljković poslije poraza: Znali smo sve, ali i treba ovako da bude!

Selektorka Srbije Marina Maljković vrlo (samo)kritična poslije bolnog poraza.

Reprezentativke Srbije izgubile su od Mađarske u utakmici za prvo mjesto u grupnoj fazi i za direktan plasman u četvrtfinale. Izabranice Marine Maljković tako su se kvalifikovale za osminu finala i u njoj će igrati protiv Velike Britanije. U osvrtu na dramatičan poraz, u kojem je Saša Čađo šutirala trojku za "minus 3" u pretposljednjoj sekundi, selektorka Maljković govorila je otvoreno, kao i uvijek.

"Igrali smo bez Tine Krajišnik, to nam je stvaralo mnogo problema, ona nam pravi veliku razliku dole, protiv njihovih centara bio je to veliki problem. To na stranu, penali... Sad razumijete zašto sam rekla da ne može kao protiv Slovačke sa istim greškama. Mnogo smo se mi navikli da pravimo čuda, nismo mi za čuda i velike domete, sem u nekim momentima ove prve dvije utakmice koje smo dobili. Vrlo jasno sam rekla - ako ne igramo na taj način, mi ne možemo da pobjeđujemo. Samo i isključivo tako. To danas nije bilo slučaj. Najbolnije je to što je šest razlike, naravno da smo znali da je do četiri poena, ali i treba tako da bude, kad ne radiš dobro i ne zaslužuješ", rekla je Marina Maljković za "Sport klub" poslije meča.

Kakva je situacija sa Tinom Krajišnik?

"Tina je imala povredu zgloba sinoć na treningu pred ovu utakmicu, vidjećemo šta će bii u toku dana, danas definitivno nije mogla da igra".

Reprezentativke Srbije, šampionke Evrope, igraće 20. juna protiv Britanki u borbi za plasman u četvrtfinale, u kojem će rivalke srpskog tima biti Belgijanke, koje su zauzele prvo mjesto u Grupi B, pobjedama protiv Izraela, Češke i Italije.

