Šampionske riječi Marine Maljković: Bolno je iz milion razloga, ali još nismo spremne da idemo kući!

Marina Maljković je sa Srbijom došla do četvrfinala Eurobasketa, ali naravno nju to ne zadovoljava!

Još jedan veliki uspjeh Srbije i Marine Maljković! Košarkašice srpskog nacionalnog tima su pobjedom nad Velikom Britanijom uspjele da se plasiraju u četvrtfinale Evropskog prvenstva na kome trenutno brane titulu osvojenu prije dvije godine. Naredni duel koji ih očekuje na programu je u četvrtak od 15 časova kada je rival Belgija, a nakon tijesne pobjede (66:60) nad Velikom Britanijom selektorka je istakla da je meč bio očekivano težak.

"Očekivano teško. Veoma teško... Najveća stvar je što smo bili egal sa njima u skokovima, a to je ekipa koja je do sada u tom segmentu bila najjača. Odradili smo i taj prljav posao u reketu - morali smo da odigramo odbranu na tim njihovim dominantnim centrima, kakve je imala i Mađarska i Turska. Mučili smo se mnogo. Sveli smo greške na manji broj nego što je to bio slučaj prije i uspjeli smo da pobijedimo. Raduje me pobjeda, samo me pobjeda raduje. Ovo je tim koji znam još iz 2019. Mi povedemo 20 razlike na tom meču, a oni spuste u sekundi na šest, sedam. Prisjećali smo se toga", rekla je Marina Maljković poslije velike pobjede.

Poslije poraza od Mađarske koji je Srbiju i poslao u osminu finala bila je ona jako kritična, ali sada je makar za nijansu zadovoljnija viđenim na terenu u "Stožicama".

"Svakako me raduje što smo više poštovali plan i sve ono što smo se dogovorili. Tako smo došli i do pobjede. A to je prije svega bila odbrana na njihovim centrima i kontrola skoka. Taj dio smo prilično uspješno odradili. Naravno da uvijek ima grešaka. Srljali smo u napadu, pravili i neke druge odbrambene greške, ali makar smo se skupili da pobijedimo ovu utakmicu, poslije tog bolnog poraza od Mađarske, koji je iz milion razloga bio bolan. Bilo je veoma teško psihički igrati, jer je ovo ekipa koja ne gleda semafor. Oni igraju, ne zanima ih da li je plus ili minus 15 i strašno je teško igrati sa takvom ekipom. Psihički je bila veoma teška utakmica, jer su oni baš borbena ekipa, baš grizu. Vidjećemo šta možemo dalje. Da se skupimo, koliko možemo da budemo zdravi i da se se borimo sa favoritima", dodala je selektorka.

