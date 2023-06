ZAŠTO NIKOLA JOKIĆ NE IDE NA MORE? Egzotične destinacije ga ne zanimaju

Nikola Jokić pauzu između dvije sezone sa proodicom provodi u Srbiji, a poznato je i zašto ne voli odlaske na more.

Nakon što je Nikola Jokić sa ekipom Denver Nagetsa osvojio NBA titulu, njegova izjava o odlasku u Srbiju šokirala je Amerikance. Dok su svi ostali planirali putovanja na more i druge egzotične destinacije, srpski košarkaš se plašio da bi zbog parade u Denveru mogao da propusti konjske trke u Somboru. Povratak u Srbiju koji se dogodio odmah nakon slavlja poseban je i jer Nikola Jokić inače ne voli odlaske na more - za razliku od ostalih poznatih sportista on ljeta provodi na drugi način.