MONDO INTERVJU: BOGDANE, HOĆE LI JOKIĆ IGRATI ZA SRBIJU? Bogdanović o Nikoli i reprezentaciji - Svi to želimo, ali...

Bogdan Bogdanović je za MONDO pričao o NBA ligi, Nikoli Jokiću, Atlanti, reprezentaciji...

Bogdan Bogdanović je u Srbiji, po sedmi put organizuje svoj kamp i daje šansu dječacima i djevojčicama da pokažu svoje košarkaško umeće. Tako je bilo i u Osnovnoj školi "Pavle Savić" u Mirjevu koju je i sam pohađao. Bili su tamo i predstavnici medija, pa je bilo dovoljno vremena da razgovara i sa "sedmom silom". Tako je uoči druženja sa djecom pričao za MONDO o raznim temama, NBA ligi, Atlanti, Nikoli Jokiću, predstojećem Svjetskom prvenstvu...

Imao je srpski igrač turbulentnu sezonu, prvo zbog problema sa povredama, pa je tokom godine bilo raznih priča oko toga da Atlanta želi da ga trejduje. Onda se sve završilo tako što je potpisao novi, četvorogodišnji ugovor, vredan 68 miliona dolara. "Tamo se mijenja sve iz dana u dan, čudno ti je u početku, mada ima toliko utakmica, da ne stigneš da razmišljaš o tome. Odeš, igraš, fokusiraš se na to, ostali će da rade svoj posao, ti svoj."

Ne krije da su spekulacije o odlasku bile neka vrsta "goriva" za njega, mada to nije dugo trajalo. "Utiče na početku na motivaciju, ali shvatiš vremenom da to nema veze i da ti, što se toga tiče, ne donosiš nikakvu odluku. Svaka ekipa želi da osvoji titulu, želi da bude što bolja, neka ekipa te vidi u svom timu, neka te ne vidi, tako da je sve to normalno."

JOKIĆ KAO MOTIVACIJA ZA NBA TITULU

Nikola Jokić je sa Denverom osvojio titulu, priznaje i Bogdan da i to ima uticaj na njega i da ima još veću glad za NBA prstenom. "Izuzetna je to motivacija. Ponosni smo na njega, uradio je nešto fenomenalno, nešto nevjerovatno. Uzeti titulu a da izgleda tako lako, to je još nevjerovatnije. Stvarno smo ponosni, tek će se kroz istoriju pokazati koliko je to veliki uspjeh."

I Nikola je tokom sezone bio na meti kritika, prije svega zbog građe, nedostatka atleticizma. Na kraju je zapušio usta svima kada je donio titulu Nagetsima. "Sigurno on sve to kanališe u svoju korist. Denver ima pravu hemiju, drugarstvo, odatle sve to polazi. Zato su to što jesu. Naravno, Joka igra na nevjerovatnom nivou, ali ima povjerenje trenera, saigrača, kada se sve sklopi, izgleda bolje. To je nešto što čini košarku takvim sportom."

Denver je uspio, a šta je to što Atlanti nedostaje da napadne pehar? U sezoni 2020/21 Hoksi su stali u finalu konferencije, izgubili su od Milvokija, kasnijeg šampiona, pa su ove i prethodne sezone završavali takmičenje u prvoj rundi. "Fali nam iskustvo i da se poslažemo u naše uloge, da ih prihvatimo, da budmeo spremni na to, ne da izlazimo iz toga."

"SVI ŽELIMO DA NIKOLA IGRA NA SVJETSKOM PRVENSTVU"

Nedavno je Bogdan rekao da želi da igra sa Jokićem na Svjetskom prvenstvu (od 25. avgusta do 10. septembra). Upravo je to bilo i jedno od pitanja, da li je uspio da ubijedi Nikolu? "Svi želimo da on igra. Tu smo. Nikoga ne treba tjerati i forsirati, glupo je tako pričati. Nadam se da ćemo svi doći motivisani da uživamo u tome, ništa više."

Nacija se nada borbi za medalje, snovi su veliki, a u timu bi mogli da budu i neki mlađi igrači poput Alekseja Pokuševskog (Oklahoma) i Nikole Jovića (Majami). "Prvi cilj je da napravimo ekipu, da se okupimo i tamo da odemo što jači. Poslije će sve doći na svoje. Sigurno će to značiti i mlađim igračima, sve to je neko drugačije iskustvo, drugačiji sistem takmičenja, borba, pritisak. Malo je to više i pitanje za njih", sa osmijehom je zaključio Bogdanović razgovor za MONDO.