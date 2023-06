"Očekujem da Partizan pobijedi Zvezdu!" Bogdan pričao o finalu ABA lige, pa se dotakao Srbije: Ne, nije mi dosadilo!

Bogdan Bogdanović je sa srpskim novinarima pričao o aktuelnim temama.

Počeo je novi kamp Bogdana Bogdanovića u Mirijevu, a na početku kampa novinarima se obratio reprezentativac Srbije i košarkaš Atlanta Hoksa. On je na startu istakao da se nada da će kroz nekoliko dana druženja sa djecom uspjeti da digne svijest o sportu i košarci mlađim naraštajima.

"Mi smo kroz fondaciju prošle godine obnovili teren. Ove godine smo spojili lijepo i korisno i napravili kamp ovdje. Nemam toliko vremena pa je kamp kraći, ali našli smo vremena da djeci posvetimo malo pažnje, da im dignemo svijest o sportu, druženju, košarci u ovom slučaju. Sve u vidu zabave", rekao je Bogdanović.

Prije nego što je došao u Osnovnu školu Pavle Savić gdje se održava kamp narednih dana, viđali smo ga i na mečevima Partizana, a kako ističe, vjeruje u osvajanje ABA lige kada je njegov bivši klub u pitanju.

"Očekujem da Partizan pobijedi, mislim da su bolja ekipa, iskusnija i nadam se da će oni da osvoje", rekao je on.

Naravno da je upitan i za reprezentaciju, a na konstataciju da mu je možda dosadilo da ga pitaju da li će igrati za Srbiju kratko je rekao:

"Nije mi dosadilo i nadam se da ću igrati, da će da me pozove selektor."

Pošto je njegova Atlanta vrlo brzo ispala iz plej-ofa NBA lige imao je vremena da odmori, ali i da uživo posmatra utakmice Nikole Jokića. Atmosfera koju je doživio u Koloradu ga je oduševila.

"Bilo je stvarno fenomenalno. To mi je bio prvi put da gledam spolja i da baš obratim pažnju kako se igra. Osjetio sam se kao dio ekipe, njegovog tima. Napravio je sjajnu atmosferu, prije svega porodičnu. Bilo je tu dosta porodica igrača i prije svega Jokićeva familija je naravno bila tu, bilo je sjajno. Drago mi je što su pobijedili obje utakmice na kojima sam bio, da im nisam bio neki maler. Donosim sreću", istakao je reprezentativac Srbije.

Nedavno je govorio o uspjehu Nikole Jokića i mnogo pažnje izazvala je njegova izjava da je Nikola imao sreće što nije igrao u Crvenoj zvezdi ili Partizanu.

"To je sad izvučeno iz konteksta, ali razumjeli su svi šta sam htio da kažem. Izuzetno smo ponosni na njega i to što je on učinio tek će se kroz istoriju pokazati. Nadam se da će naši to klinci da prepoznaju i da će to da iskoriste kao motivaciju. Ne samo u košarci već i u nekim ostalim životnim putevima i da izaberu neki svoj način i dodaju svoj uspjeh", naglasio je on.

Naravno, postavljeno je i pitanje da li očekuje Jokića u nacionalnom timu i kako mu djeluje potencijalna saradnja sa najboljim košarkašem svijeta u dresu Srbije.

"Djeluje mi lijepo, kao i tebi i vama svima. Nadam se da će to da se desi. On sve čini boljim i glupo je pričati o tome. On je košarkaš koji dobro kontroliše igru i koji je toliko lagan sa nekim stvarima koje samo on vidi. Ne može to svako da radi, nema svako moć da kao on kontroliše igru. Olakšao bi nam 100 odsto", zaključio je Bogdanović.

Sada Bogdanović pred Mundobasket dolazi svjež, nakon Eurobasketa koji je propustio zbog povrede. Skoro četiri mjeseca će biti bez utakmica pred otvaranje Svjetskog prvenstva sa Srbijom i to mu prija.

"Što se tiče slobodnog vremena što sam stariji sve mi treba više, iskreno. Da se spremim, da odmorim, da se vidim sa porodicom, prijateljima, tako da vremena nikad dosta."

Na kraju se oglasio i o trejd glasinama.

"Prve godine kada sam otišao u NBA i druge sam obraćao pažnju da li će biti trejd ili neće, ali poslije toga ja mislim da se čovjek navikne. To je dio posla, imaju neki ljudi koji rade taj posao, ti radiš svoju neku priču, igraš basket, uživaš i svašta može da se desi. Meni se još uvijek nije desilo, ali imao sam saigrače i to sam proživljavao to kroz njih. Pomisliš čovječe sad se seliš ti, porodica... Za sad u Atlanti ide sve kako treba, zadovoljan sam, igram svoju ulogu koju volim, sve je super", završio je Bogdanović.

