Vladan Milojević: "Najzanimljivije prvenstvo u posljednjih nekoliko godina"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević smatra da je ovo jedna od zanimljivijih sezona u srpskom fudbalu.

Crvena zvezda može da "ovjeri" šampionsku titulu već u 30. kolu protiv OFK Beograda (nedjelja, 17.00) na stadionu "Rajko Mitić", ali trener Vladan Milojević podsjeća da njegove igrače čeka nimalo laka utakmica.

"Dobro smo analizirali prethodni meč. Rekli smo da nije slučajno OFK Beograd na poziciji koju trenutno zauzima. Dobra su ekipa, sa iskusnim trenerom. Mislim da će biti drugačiji duel, jer očekujem OFK Beograd u drugom sastavu, a takođe ćemo i mi izaći u različitom sastavu u odnosu na pomenuti susret", rekao je on za zvanični sajt kluba.

Istakao je da "romantičari" imaju dobru sredinu i napadački potencijal, što se vidjelo u nedavnoj utakmici u kojoj je Zvezda slavila 5:3, tako da poručuje svojim igračim da moraju da budu spremni za zahtevnu utakmicu. Zbog toga, traži i podršku navijača koji bi mogli već u nedjelju da proslave osmu uzastopnu šampionsku titulu.

"Očekujem da u što većem broju navijači dođu na stadion i podrže ekipu, kao što su to radili do sada, u to ne sumnjam. Nama je najbitnije da odigramo meč na najbolji mogući način", dodao je Milojević.

Ako Zvezda osvoji tri boda, doći će do najranije titulu u istoriji, međutim iako praktično nismo imali trku za šampionski naslov, dodaje Milojević da je ostatak Superlige bio zanimljiv i da će zato i predstojeće kolo izazvati pažnju: "Mislim da će biti veoma zanimljivo posljednje kolo u regularnom dijelu sezone. Nakon toga nas očekuje mini prvenstvo, u predstojećih sedam utakmica u plej-ofu. Svim ekipama su potrebni bodovi, a mogu da kažem da je prvenstvo najzanimljivije u odnosu na nekoliko prethodnih godina", naglasio je trener Zvezde.

Što se tiče sastava za meč, očekuje se dosta promjena i ponovo šansa mladima, pošto Milojević ističe da ima dosta kadrovskih problema. Ipak, to neće biti preveliko opterećenje kada je titula na korak.