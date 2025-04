KKI Vrbas po 13. put igraće finale NLB lige: Korak do odbrane krune

KKI Vrbas ponovo u finalu NLB lige.

Izvor: Promo/KKI Vrbas

Sjanom igrom i ubjedljivom pobjedom protiv KK OSI Paramont iz Podgorice (88:63) igrači Košarkaškog kluba invalida „Vrbas“ po 13. put uspjeli su da se plasiraju u borbu za trofej NLB lige. Banjalučani su u prethodnih 12 finala čak osam puta podizali pehar, posljednji put prošle godine kada su bili bolji od KIK Zmaj iz Gradačca (89:73).

Ovog puta njihov rival u meču odluke biće Parasport Slovenija, a meč je na programu 17. maja u Ljubljani.

"Zadovoljan sam plasmanom u naše novo finale ovog regionalnog takmičenja. Dule sa Crnogorcima polako ćemo arhivirati i odmah se okrenuti pripremi za okršaj protiv Slovenaca, koji su nas pobijedili u regularnom dijelu sezone. Želim da čestitam svojim igračima na dosad ostvarenom i nadam se da će u Ljubljani ponovo podići pobjednički trofej" riječi su Marinka Umičevića, predsjednika trofejnog Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

Ademiru Demiroviću malo je nedostajalo da zabilježi tripl-dabl u polufinalu sa ekipom iz Podgorice. Za vrijeme provedeno u igri ubacio je 30 poena, uz 12 skokova i devet asistencija i s pravom je ponio epitet najboljeg pojedinca ovog okršaja.

"Najmanje je važno ko je dao najviše poena. Ono što je za nas bitnije, a to je, da smo pobijedili renomiranog rivala i da smo ponovo u velikom finalu i za to je zasluga svakog igrača. Sve ćemo učiniti da dobijemo i Parasport Sloveniju, ekipu koja je pokazala kvalitet i do same završnice su došli bez ijednog poraza. Nadam se da ćemo ih mi uspjeti dobiti i da ćemo u Banjaluku donijeti veliki pehar", izjavio je Ademir Demirović.