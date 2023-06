Dončić obećao zlato na Svjetskom prvenstvu!

Luka Dončić obećao je Slovencima zlato na Svjetskom prvenstvu, poručio je Matej Erjavec, predsjednik košarkaškog saveza.

Izvor: Profimedia

Luka Dončić obećao je da će doneti Sloveniji zlato na predstojećem Svetskom prvenstvu (od 25. avgusta do 10. septembra). Potvrdio je to predsjednik košarkaškog saveza te zemlje Matej Erjavec i dodao da je bio sa njim u Dalasu u momentu kada mu je saopštena odluka da neće igrati u mečevima u završnici sezone.

Otkrio je da je u tom momentu Luka bio baš ljut.

"Bio je baš bijesan. Bili smo na večeri, okrenuo se ka meni i rekao 'Predsejdniče, osvojićemo zlato na Svjetskom prvenstvu'. Nemam razlog da ga ne poslušam i da mu ne vjerujem. Vidite koliko je motivisan. Trenira kao lud, nikada ovako nije trenirao. Vjerujem da će pronaći vrijeme i za odmor", rekao je Erjavec, a prenosi portal "delo.si".

Oduševljen je zbog Lukine odluke da igra za nacionalni tim.

"Zvijezde takvog kalibra ne mogu uvijek da igraju za reprezentaciju. Možda koriste slobodno vrijeme da budu sa porodicama, da brinu o svojim tijelima.U ovom slučaju je drugačije, Luka je fenomen. Želja da igra za Sloveniju je nevjerovatna, željan je mečeva i rezultata i to pravi razliku. To što radi ima nevjerovatan efekat na cijelu Sloveniju, ali i Evropu i samu košarku, on promoviše svjetsku košarku."

Na Mundobasketu neće igrati Edo Murić i Goran Dragić.

"Nažalost Edo se povrijedio, važan je član naše reprezentacije i neko koga je nemoguće zamijeniti. Ne kažem da su naši ciljevi bez njega umanjeni, samo da je on veoma važan za nas. Njegova povreda baš nas je pogodila, nadam se da će nam to dati dodatni motiv i podići tim."

Biranim riječima pričao je o iskusnom plejmejkeru.

"Goran neće biti sa nama, ovog puta je njegov oproštaj konačan. Rekao je to jasno i vjerovatno je dugo razmišljao. Pronaći ćemo način da mu se zahvalimo na svemu što je uradio", zaključio je Erjavec.