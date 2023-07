Završena je saga oko novog tima Vasilija Micića, srpski plejmejker seli se u Ameriku.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Vasilije Micić dogovorio je saradnju sa Oklahoma siti Tanderima i od naredne sezone će igrati u NBA ligi! Dvostruki MVP F4 Evrolige i dvostruki šampion Evrope u dresu Anadolu Efesa seli se u SAD, gdje će potpisati ugovor na tri godine! Kako je prenio dobro obaviješteni Vojnarovski, srpski plejmejker će za saradnju sa američkim klubom dobiti 23,5 miliona dolara!

To znači da se završava petogodišnja saradnja srpskog košarkaša i tima iz Istanbula, a pred njim će biti najveći izazov u karijeri - da se dokaže u najkvalitetnijoj ligi na svijetu! Micić će oko sebe imati mlad tim kojem može da pomogne košarkaškom inteligencijom, a dobra stvar je što će u ekipi sa njim biti Aleksej Pokuševski koji već ima NBA iskustvo.

Vidi opis Vasilije Micić ide u NBA! Poznato za koga će igrati i koliko novca dobija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Sport klub/Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Oklahoma će biti sedmi klub u karijeri iskusnog srpskog košarkaša, koji je osetio da je vrijeme za promjenu i veći izazov na poslovnom planu. On je do sada nosio dres Mege, Bajerna, Crvene zvezde, Tofaša, Žalgirisa i Efesa, a godinama je i reprezentativac Srbije u čijem je dresu prošao kroz sve mlađe kategorije. Svojevremeno je osvajao srebrne medalje na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina, Svjetskom prvenstvu za igrače do 19 godina i Evropskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji. Sa druge strane, broj priznanja na klupskom nivou je ogroman!

Kao član Efesa dva puta je bio šampion Evrope i MVP F4, a jednom i MVP čitave sezone. U dresu turskog tima osvojio je i "Alfonso Ford" trofej namijenjen najboljem strijelcu Evrolige, kao i tri titule i tri Superkupa, uz jedan Kup Turske. Sa Žalgirisom je osvojio duplu krunu u Litvaniji, a sa Crvenom zvezdom bio šampion Srbije i regiona 2016. godine.