HOĆE LI NIKOLA JOKIĆ IGRATI ZA SRBIJU? Oglasio se Pešić na 50 dana do početka Mundobasketa

I dalje traje neizvjesnost oko toga da li će Nikola Jokić biti na spisku "orlova" za Mundobasket.

Izvor: MN PRESS

Svjetsko prvenstvo u košarci počinje 25. avgusta i već se polako priča o spiskovima koje će selektori objaviti, a naravno nama je najinteresantnija lista igrača na koje računa Svetislav Pešić. Na 50 dana pred početka Mundobasketa, Kari još ne zna odgovor na pitanje koje muči sve - da li će Nikola Jokić igrati za Srbiju?

U razgovoru za čuveni njemački list "Zidojče Cajtung" povodom 30 godina od osvajanja titule prvaka Evrope sa reprezentacijom Njemačke, Svetislav Pešić je poručio da još nije siguran, odnosno da još nije jasno, da li će Nikola Jokić biti na spisku. Razlog je naravno (pre)duga NBA sezona u kojoj se ovaj put nije okitio MVP priznanjem, nego mnogo vrijednijim šampionskim prstenom, tako da je jedva čekao odmor i susret sa roditeljima, prijateljima...

"Jokić je jedan od najboljih igrača koje sam trenirao. Osim njegovih izuzetnih sposobnosti, njegov veliki kvalitet je i činjenica da je on timski igrač, da ima besprijekoran stav, on ima veliku ličnost", kazao je Pešić koji je u istom tonu nastavio da hvali najboljeg srpskog košarkaša koji je opčinio planetu tek nakon što je u plej-ofu NBA lige dominirao kao retko ko: "Često sam bio u Denveru i to tamo doživio. Osim toga, tu je i veliki kontinuitet, on već sedam godina tamo igra. Taj kontinuitet je najvažnija stvar, a to smo mi u Evropi izgubili".

Prethodno su američki mediji pisali da Nikola Jokić neće biti u reprezentaciji Srbije ovog ljeta, dok se postavlja pitanje i šta će biti sa Vasilijem Micićem koji je dobio bogat ugovor u NBA ligi. Za sada nema naznaka kada će prvi spisak "orlova" biti objavljen, ali znamo da će Srbija na Filipinima igrati u grupnoj fazi protiv Južnog Sada, Portorika i Kine.

