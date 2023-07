TEODOSIĆU, ZA JEDNO TI NAJVIŠE HVALA! Teo potpisao za Zvezdu, a slavni Italijan mu poslao poruku!

Dirljiva poruka trenera Virtusu na oprošaju od Miloša Teodosića.

Miloš Teodosić prešao je u Crvenu zvezdu iz Virtusa, a njegov trener Serđo Skariolo emotivno se oprostio od srpskog asa. "Hvala ti za ono što si me naučio, što si odlučio da me 'pustiš da te treniram', čak i kada se nismo slagali. Hvala ti za to što si uvijek stavljao tim ispred sebe, a to nije lako za igrača tvog kalibra... I prije svega, hvala ti za sve tvoje riječi kada smo već znali da više nećeš biti moj igrač", napisao je legendarni Italijan.