Bogdan Diklić poslije godina ćutanja dao intervju: Progovorio o Partizanovoj tituli, Crvenoj zvezdi, pa pomenuo navijače

Slavni glumac Bogdan Diklić govorio je o tome koliko mu je značajna Partizanova titula i šta misli o Crvenoj zvezdi.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV/Screenshot

Glumac Bodan Diklić, veliki navijač Partizana a ujedno i veliki prijatelj Željka Obradovića, rekao je da je veseo i radostan zbog osvojene ABA lige.

"Jako mi je draga ova titula. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu. Mislim da je to bila 1987. godina, ono kad je Grba dao 9 trojki u Pioniru. I onda su oni gostovali mislim kod Dobrosava Gajića sa onim prelaznim peharom. E poslije su došli kod mene kući sa tim peharom i on je kod mene stajao jedno sedam dana, dok nisam pozvao da neko dođe iz Partizana da uzme to. Plašio sam se da mi ne obiju stan da to nestane. Inače, ja sam stidljiv čovjek i ovo mi je poslije 5-6 godina da sam pristao na “saslušavanje” (intervju prim. aut.)", rekao je Diklić za BC Partizan TV.

On je istakao da je ova titula utoliko dragocjenija jer su momci koji igraju ali i cijeli kolektiv fantastičan tim.

"I utoliko je ta titula značajnija. Zvezda je veliki klub. Po mom mišljenju navijati za Partizan ne znači mrziti Zvezdu. I obrnuto. Ovo je bio praznik. Svaka čast košarkaškom klubu i sportskom društvu Crvena zvezda. To su dva velika kluba, mi nemamo bolje i jače klubove u Srbiji. I treba da poštujemo i jedan i drugi sportski klub. Volim Partizan a veoma poštujem Crvenu zvezdu. Ja znam šta je navijanje. Možda sam malo anahron ali navijanje mogu nazvati krajnje korektnim. Možda me je vrijeme pregazilo i ja neke riječi nikad ne bih koristio u navijanju. Ali svaka čast navijačima", rekao je Diklić.

Podsjetimo, tim Željka Obradovića pobijedio je u utakmici odluke, za titulu, i predvođen Kevinom Panterom podigao trofej i "ovjerio" svoje mjesto u Evroligi sljedeće sezone.

Fenomenalni Kevin Panter ubacio je čak 32 poena u "majstorici", uključujući tri trojke i bio je najzaslužniji za 20 poena prednosti crno-bijelih u prvom dijelu meča, a onda i za to što je odbio veliki nalet crveno-bijelih.

Nakon što se Zvezda vratila skoro na posjed zaostatka ("minus 4" i promašeno bacanje Nedovića), Panter je potpuno preuzeo odgovornost i u završnici "ovjerio" titulu koju su crno-bijeli čekali godinama. Pod vođstvom Željka Obradovića srušili su "vječitog" rivala u majstorici za titulu i postali prvaci prvi put od 2014. godine. To im je donijelo garantovano mjesto u Evroligi. Sa druge strane, Zvezda je pala sa trona poslije niza godina svoje dominacije, tokom koje je osvojila šest od prethodnih sedam titula.