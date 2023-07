"PARTIZANE, GROBARI, ŽELJKO, NAJBOLJI TRENERU KOJI POSTOJI..." Još jedan rastanak - dirljive riječi Janisa Papapetrua!

Grčki reprezentativac Janis Papappetru nakon godinu dana u Partizanu odlazi iz Beograda.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Navijači košarkaškog kluba Partizan trenutno su zaokupirani situacijom oko Jama Madara, koji je potpuno neočekivano napustio klub i pojačao Fenerbahče, a u sjenci tog transfera dogodio se još jedan odlazak iz Beograda. Grčki košarkaš Janis Papapetru vratiće se u Atinu i ponovo pojačati Panatinaikos, a od navijača crno-bijelih oprostio se dirljivom porukom na društvenim mrežama.

Dosadašnji košarkaš Partizana nakon jedne sezone odlazi iz Srbije, a u oproštajnoj poruci se zahvalio ljudima u klubu, navijačima i Željku Obradoviću koji ga je izabrao prethodnog ljeta. Po sličnom principu Janis odlazio u PAO, jer se pričalo da je velika želja Ergina Atamana koji pravi "drim tim" za pohod na evropsku titulu.

U klub su već stigli igrači poput Luke Vildoze i Matijasa Lesora, prava bomba je potpis Kostasa Slukasa, a Janis Papapetru bi trebalo da bude dio baze domaćih igrača, kao i da ogromnim iskustvom pomogne timu u prekidu Olimpijakosove dominacije u domaćim okvirima i jednoj dobroj sezoni u Evropi, što navijači čekaju godinama.

"Partizane, Grobari, zauvijek ću biti zahvalan što sam dio Partizanove porodice. U protekloj sezoni imali smo neuspjehe i uspjehe, ali što je najvažnije, borili smo se zajedno. Želim da se zahvalim upravi i cijeloj organizaciji Partizana. Želim da zahvalim mojim saigračima, svaki dan je bio vrijedan i čak i u našim najtežim trenucima, ostali smo zajedno. Hvala vam. Prijateljstva će ostati zauvijek. Najboljem treneru koji postoji, Željku, hvala što si me izabrao i dao mi priliku da budem dio nečega tako posebnog! Svaki dan je sa tobom bio lekcija, a ove lekcije će me pratiti do kraja života. Teško je reći zbogom ljudima koji su mi dali toliko bezuslovne ljubavi. Uvijek ću pratiti i navijati za Partizan. Hvala", napisao je Janis Papapetru u svojoj prvoj objavi nakon odlaska iz beogradskog kluba. Pogledajte njegovu poruku:

