Ništa od dolaska Dragića u Partizan! Navijači crno-bijelih se ponadali, Slovenac ima drugačiji plan: Tamo je moj dom!

Goran Dragić želi da se i sljedeće sezone vrati u NBA ligu i po mogućnosti da igra za Majami.

Izvor: MN PRESS

Goran Dragić ostao je bez ugovora nakon što mu je istekla saradnja sa Milvokijem, a navijači Partizana nadali su se da bi signali koje je slao putem Instagrama - i to sa Bogdanom Bogdanovićem - mogli da znače da će sljedeće sezone zaigrati za njih. Ipak, Dragićevi planovi vezani su za Sjedinjene Američke Države i potvrdio je da je veoma strpljiv povodom svog sljedećeg angažmana.

"Moja osnovna žeja je da se vratim u Majami", rekao je Goran Dragić govoreći za slovenački "Siol", gdje je objasnio zašto je trenutno u procjepu: "Svi sada čekaju šta će uraditi Damijen Lilard, gdje će otići i pokrenuti lavinu. Kada to bude poznato, onda će se i drugi košarkaši seliti".

Dragić je priznao da postoje kontakti sa nekoliko klubova, ali da ništa neće još objavljivati pošto mnogo toga može da se promijeni u odnosu na Lilardov izbor. Nezvanično, upravo bi Lilard trebalo da pređe u Majami, a čini se da će poslije toga klub sa Floride imati obavezu da popuni kadar i sa nekoliko "veteranskih ugovora" u šta se uklapa i njihovi bivši košarkaš Dragić koji je kod njih igrao od 2015. do 2021. godine.

"Moj dom je u Majamiju, tamo mi oboje djece ide u školu. To mi odgovara. Proveo sam u Majamiju sedam najboljih sezona karijere i mislim da bi dolazak u Majami bio kao šlag na tortu. To bi bilo fenomenalno, ali sačekajmo...", rekao je Dragić za slovenački list i poručio da apsolutno razumije da je to "sve posao".

