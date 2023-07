Zvezda dovodi bombe, ali ne zaboravite jednog igrača! Velika analiza Evrolige: O Amerikancu svi pričaju od zime!

Evroliga je detaljno analizirala prelazni rok Crvene zvezde, sa akcentom na poziciju plejmejkera.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet izazvala je veliku pažnju nizom transfera ovog ljeta, jer je već dovela praktično kompletan novi tim. Dok se iščekuje eventualni dolazak krilnog centra Tornikea Šengelije, koji bi možda "zatvorio" sastav Duška Ivanovića, Evroliga je na svom zvaničnom sajtu analizirala bekovsku linijom crveno-bijelih, sa akcentom na poziciju plejmejkera, u koju će uskočiti novajlije Šabaz Nejpijer, Miloš Teodosić, Jago Dos Santos.

"Ni o jednom timu se ovog ljeta nije pričalo više nego o Crvenoj zvezdi Meridianbet, koja je već dovela desetoricu igrača. Dovela je trojicu bekova, Teodosića, Nejpijera i Dos Santosa i to bi trebalo da učini da ljubiteljji košarke širom svijeta moraju da gledaju utakmice crveno-bijelih", navedeno je.

"Kada je postalo jasno da će zvijezde Luka Vildoza i Fakundo Kampaco da odu iz Zvezde i da potpišu za Panatinaikos i Real, lako su se oglasili alarmi u hali Aleksandar Nikolić. Ipak, umjesto tome, klupski menadžment je uradio briljantan posao i osigurao da Zvezdini navijači sa nestrpljenjem i optimizmom dočekuju sljedeću sezonu", piše u tekstu Evrolige.

TEO MOŽDA NEMA VIŠE ONAKVE NOGE...

Izvor: Profimedia

Autor Džof Gilingem rekao je da ne može da dočeka da vidi kako će Zvezda igrati i podsjetio je na to kako je Miloš Teodosić stigao među crveno-bijele.

"Potpisao je 11. jula i čini se kao da je prošla vječnost od tada. Bio je treće pojačanje koje je stiglo u halu Aleksandar Nikolić, a već sam pisao o tome kako bi mogao da se 'poveže' sa Markom Simonovićem. Sa 36 godina, Teodosić možda nema noge kakve je nekad imao, ali njegov um je brz kao i uvijek. Tokom posljednje četiri sezone u Virtusu, srpski as je redovno pravio šou za publiku kao i za one koji su ga gledali od kuće. Sada će željeti da uradi sve to pred svojim zemljacima, prvi put od kada je otišao iz FMP-a 2007. godine. Povrh toga, Teodosić je strastveni navijač Zvezde i sada će zaigrati za klub za koji dijeli ljubav sa navijačima. Nakon što je prosječno postizao po 10,3 poena uz šest asistencija prošle sezone, tokom koje je uglavnom ulazio as klupe, Teodosić je u perfektnoj poziciji da utiče na utakmice na najvišem nivou, čak i u ulozi rezerve."

"O NEJPIJERU SE PRIČA OD ZIME, A DOS SANTOS..."

Izvor: Profimedia

Autor je naglasio da su dolasci Amerikanca Šabaza Nejpijera i Brazilca Jaga Dos Santosa pojačali "hajp mašinu" i učinili da se pregrije.

"Amerikanac Šabaz Nejpijer je postao tema razgovora u Evropi od dolaska u Armani krajem januara 2023. i snašao se u Evroligi kao patka u vodi. U 12 utakmica za Armani prosječno je postizao impresivnih 15 poena, uz 1,8 skokova i 3,9 asistencija, 1,1 ukradenu loptu i prosječan indeks korisnosti 16,4. Ipak, on se prije svega istakao svojim liderstvom i umalo je predvodio Milan do iznenadnog mjesta u plej-ofu."

"U međuvremenu, bila je slična priča sa Dos Santosom u Ulmu i u Evrkupu. Brazilac čija dodavanja nisu previše različita od Teodosićevih učinio je Ulm jednim od najuzbudljivijih timova u takmičenju, prosječno postižući po 13 poena, uz tri skoka, 6,1 asistencije i 17,6 indeks korisnosti po meču. Predvodio je tim do četvrtfinala, a njegov stil igre podsjeća na sambu brazilskih fudbalskih timova. I Nejpijer i on imali su impresivne šuterske brojeve prošle sezone, jer je Nejpijer pogodio 45,2 odsto šuteva za dva, 45,6 odsto šuteva za tri i 87,5 odsto slobodnih bacanja, a Dos Santos šutirao je 49,2 za dva, 39,1 za tri poena i 88,7 odsto sa linije penala. Teodosić je imao iste brojeve i to znači da bi treneri ostalih 17 evroligaša trebalo da osjete kolektivnu paniku zbog onoga što Zvezdina pojačanja mogu da urade sljedeće sezone."

"NE ZABORAVITE NEMANJU NEDOVIĆA"

Izvor: MN PRESS

Autor podsjeća na to da ne bi trebalo zaboraviti da je važan igrač ostao u Zvezdi, Nemanja Nedović.

"Dok je fokus na novim Zvezdinim pojačanjima, mnogi previđaju koji igrač je stigao prošlog ljeta - Nemanja Nedović. 32-godišnjak vratio se u rodnu Srbiju prošlog ljeta, prosječno postizao po 13,3 poena uz 1,2 skoka i 2,9 asistencija i pogodio je koš za pobjedu protiv Partizana u prvom evroligaškom 'vječitom derbiju'", podsjetio je on na najbolji Nedovićev trenutak prošle sezone, mada je imao još nekoliko "klač" završnica.

Ipak, isto tako, sa preostalom dvojicom lidera, Kampacom i Vildozom, nije uspio da dovede Zvezdu do Top 8 faze, a potom ni do titule ABA lige, što će sigurno htjeti da nadoknadi sljedeće godine.

"Zvezda nije uspjela da se kvalifikuje za plej-of predvođena trojkom Nedović - Vildoza - Kampaco, što znači da je produžila čekanje tog uspjeha za još godinu, a to čeka od 2016. Sada postoji nada da će Teodosić, Nejpijer, Dos Santos i Nedović moći da prekinu taj niz. Važnije od toga, sva četvorica će ući u sezonu pod ugovorom sa Zvezdom, dok su prošle sezone Vildoza i Kampaco došli na pola sezone i Zvezda je onda morala da se uigrava u hodu."

Crvena zvezda Meridianbet do sada je dovela niz novih igrača - Majka Tobija, Marka Simovića, Šabaza Nejpijera, Jaga Dos Santosa, Džoela Bolomboja, Rokasa Gidraitisa, Adama Hangu, Miloša Teodosića i Dejana Davidovca, dok su nove ugovore potpisali Luka Mitrović i Stefan Lazarević.