Da li će Svetislav Pešić zvati Amerikanca u reprezentaciju Srbije? Košarkaš već pristao, ali selektor se nećka!

Srbija očekuje spisak za Svjetsko prvenstvo u košarci, a sada je ponovo aktuelna rasprava o tome da li "orlovima" treba stranac u ekipi.

Svjetsko prvenstvo na Filipinima počinje 25. avgusta, a Srbija još uvijek čeka riječi selektora Svetslava Pešića. Dok su neke reprezentacije poput Sjedinjenih Američkih Država, Španije i Grčke odavno izbacile spiskove potencijalnih kandidata za nacionalni tim, u Srbiji još ne znaju na koga računa selektor.

Pripreme su zakazane za 24. jul što znači da bi najveći dio reprezentativaca trebalo da se priključi radu u ponedjeljak. Do tada ćemo znati ko sve konkuriše za mjesto u timu, a i pred ovo izbacivanje spiska postavlja se pitanje da li će Srbija imati naturalizovanog igrača u svom sastavu?

Veliki broj stranaca koji su igrali u Srbiji u posljednjih nekoliko godina igrali u Srbiji dobili su srpsko državljanstvo, a u prethodnim mjesecima i pred Eurobasket u Češkoj i Njemačkoj bilo je pitanja da li će Kevin Panter biti u konkurenciji. Kakva je situacija sa njim sada?

ŠTA JE PRIČAO SVETISLAV PEŠIĆ?

Otkako je postao selektor Srbije Svetislav Pešić se nekoliko puta oglašavao o pitanju igranja stranaca za srpski nacionalni tim. Isticao je da mnogi stručnjaci već odavno žele "strance" u nacionalnom timu.

"Mi moramo da razumijemo da živimo u globalnom svijetu. Čitav svijet igra sa strancima. Imamo i u Srbiji puno stranaca u drugim reprezentativnim selekcijama. Ljudi koji poznaju košarku, ja živim sa njima, oni već na svoj način vrše pritisak da neko od stranaca igra za reprezentaciju", rekao je Pešić i dodao: "Kod nas je to zato što smo zemlja košarke. Zna se kolika je popularnost košarke u Srbiji. Vidi se to kroz Evroligu, veliko je interesovanja publike, ne samo partizanovaca. To je tema koja je interesantna. Ja kažem, iz dana u dan se popularnost povećava, možda i zbog uticaja NBA lige i Jokića. Danas ga svi gledaju, pa čak i kada je u dva, tri, četiri poslije ponoći. Potencijali nam se smanjuju, to moramo da kažemo. I kao država smo manji, a samim tim po broju igrača. Od mog dolaska ovdje smo primili po deset stranaca, pa su oni igrali za Zvezdu i Partizan."

On je naglasio da su sve države bivše Jugoslavije odavno riješile da naturalizuju bivše igrače, da to rade Španija, Grčka, Turska... "Sve države bivše Jugoslavije, oni već godinama na Evropskom prvenstvu igraju sa strancima. Španija, Grčka, Turska imaju stranca. Hoće i rezervu. Kod nas će biti teško dok sam ja selektor, ne zato što ja ne bih to želio, nego zato što na toj poziciji ne vidim ko bi mogao da doprinese više od naših igrača", rekao je selektor Srbije, a na kraju se dotakao i Kevina Pantera: "Posebno za Pantera mislim, ako bih njega zvao, onda bih morao i nekoga iz Zvezde, jer mi to sve gledamo po ključu. A to bi onda bilo dva. To po FIBA pravilima nije dopušteno. Sve može da se desi... Mislim da za Svjetsko prvenstvo nećemo imati potrebu za to. Ali i to će biti jednog dana, sigurno", zaključio je selektor Svetislav Pešić.

ŠTA JE REKAO KEVIN PANTER?

Naravno postavljeno je i Kevinu Panteru pitanje da li bi, u slučaju poziva, prihvatio da igra za srpski nacionalni tim. "Imam poseban odnos prema Srbiji. Volim je. Imam pasoš i čuo sam da se razmatra ta mogućnost. Ukoliko bi me pozvali, otvoren sam za tu opciju“, rekao je jednom prilikom Kevin Panter, a za MONDO je dodao: "Bilo bi drugačije, nikada prije tako nešto nije urađeno, ali bih ja igrao. Prihvatio bih poziv. Naravno, ako me žele. Srbija ima tradiciju, poštujem to veoma. Ukoliko me žele, zašto da ne."

Ipak nisu svi Amerikanci sa srpskim pasošem tog ubjeđenja. Jedan od prvih koji je dobio srpske papire i Amerikanac sa najdužim stažom u srpskoj košarci Čarls Dženkins je istakao da i pored toga što ima pasoš ne bi igrao za nacionalni tim Srbije. "Iskreno, ne bih igrao za Srbiju ni da me pozovu. Da, imam pasoš, ali vi Srbi ste ponosan narod. Ljudi žele da za reprezentaciju igraju igrači rođeni u Srbiji. Ne bih čak ni razmišljao o tome, nikada ne bih to učinio, poštujem stav Srba o tome. Slali su mi poruke na društvenim mrežama povodom toga, ali Srbija ima pregršt talentovanih igrača koji rastu, razvijaju se i treba da dobiju šansu. Ne bih volio da se nađem u takvoj situaciji. Kada bi se to u teoriji dogodilo, neki bi bili srećni da me vide u dresu Srbije, neki ne bi, to je preveliki pritisak, igranje za drugu reprezentaciju", rekao je Dženkins u intervjuu za MONDO.

Šta vi mislite, da li je dobra ideja naturalizovanje igrača za predstojeći Mundobasket?

