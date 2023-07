Koga će Pešić pozvati za Svjetsko prvenstvo? Svi čekaju spisak - evo ko je sve u konkurenciji za mesto u reprezentaciji!

Svetislav Pešić trebalo bi, prema nezvaničnim saznanjima MONDA, u subotu da saopšti širi spisak igrača na koje računa za Mundobasket.

Izvor: MN PRESS

Veliki broj reprezentacija objavio je širi spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo u košarci. Srbija nije među njima. Navijači nestrpljivo čekaju i pitaju se kada će to učiniti Svetislav Pešić. Prema nezvaničnim informacijama MONDA, to bi trebalo da se dogodi u subotu, dok je okupljanje zakazano za 24. jul.

Treba naglasiti i da po dogovoru FIBA i NBA igrači koji su u najjačoj ligi na svijetu mogu da se pridruže treninzima nacionalnih timova mjesec dana uoči početka takmičenja, dakle od 28. jula, pošto šampionat svijeta počinje 28. avgusta i traje do 10. septembra. Dok se čeka širi Karijev spisak, napravili smo listu igrača koja bi mogla da se nađe na tom pozivu.

Glavna zvijezda i čovjek koji se čeka je Nikola Jokić. Centar Denvera glavna je dilema za predstojeći Mundobasket. Američki mediji već su spekulisali da ga tamo nećemo gledati, ali se on još uvijek nije oglasio o toj temi. Odmarao je prvo u Somboru sa svojim konjima, pa je bio i na raftingu. Njegovo ime prvo će se tražiti kada stigne Pešićev spisak...

KO SIGURNO IDE?

Teško je garantovati bilo kome mjesto među 12 putnika na Mundobasket, posebno prije objavljivanja šireg spiska. Međutim, ako je suditi po pozivima iz prethodnog perioda i onima kojima Pešić više vjeruje može da se nasluti i nekoliko imena koja će izvjesno da se nađu i na konačnom spisku. To je među prvima Bogdan Bogdanović, koji je već potvrdio da će biti dio tima, predstavio je i novi dres. Nikola Milutinov potpisao je za Olimpijakos i odmah potvrdio da će se odazvati pozivu. Nemanja Nedović je na društvenim mrežama postavio fotku u dresu nacionalnog tima i tako stavio do znanja da je spreman. Aleksa Avramović sa dodatnim samopouzdanjem igra za nacionalni tim, bio je jedan od bitnijih igrača za plasman i očekuje se da će za to biti nagrađen. Ne treba zaboraviti ni Marka Gudurića.

POTENCIJALNI REPREZENTATIVCI

Vidi opis Koga će Pešić pozvati za Svjetsko prvenstvo? Svi čekaju spisak - evo ko je sve u konkurenciji za mesto u reprezentaciji! Filip Petrušev Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN Press/Matic Klansek Velej/Sportida Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 18 / 18 AD

U ovom dijelu nalaze se svi oni koji bi mogli da budu dio nacionalnog tima, ali kod kojih postoje određeni znakovi pitanja. Oko dva imena se sve vrti - Nikola Jokić i Vasilije Micić. Razlog je NBA liga. Nikola je uzeo titulu sa Denverom, završio je sezonu kasno i sve od njega zavisi, ako da potvrdan odgovor biće na konačnom spisku sigurno. Slična situacija je i sa Vasom koji je potpisao trogodišnji ugovor sa Oklahomom i nije poznato kakav je dogovor sklopio sa njima. Želja nikada nije bila sporna, ali ima 29 godina i hoće da se dokaže u društvu najboljih.

Od igrača iz Amerike Aleksej Pokuševski i Nikola Jović su poručili da su na raspolaganju selektoru Pešiću. Biće na širem spisku i pokušaće da se nametnu timu. Posebna pažnja biće usmjerena ka Nikoli Kaliniću. Pešić ga je više puta opisivao kao "najvažnijeg igrača za tim", ali je on nedavno spominjao da osjeća posljedice umora na tijelu. U novembru puni 32 godine. Dejan Davidovac, Vanja Marinković i Dušan Ristić bili su dio ekipe na Evropskom prvenstvu i gotovo je sigurno da će se naći na širem spisku, kao i Ognjen Dobrić i Ognjen Jaramaz. Isto važi i za Alena Smailagića, Uroša Trifunovića, Balšu Koprivicu, Filipa Petruševa i Luku Mitrovića. Tu je i Stefan Jović koji bi trebalo da bude i na pripremama, posebno zbog mogućnosti da Micić ne ode na SP. Sa njim u Saragosi je i Boriša Simanić. Pozive tokom kvalifikacija dobijali su i Aleksa Radanov i Jovan Novak.

Kada su u pitanju igrači koji imaju veći broj mečeva u reprezentaciji, a koji su konkurentni, ne treba izostaviti Danila Anđušića, Nemanju Bjelicu i Marka Jagodića-Kuridžu. Danilo je nedavno bio priključen nacionalnom timu, kod Nemanje je problem povreda zbog koje je predugo bio van terena, dok je Marko u maju napunio 36 godina, ali je bio kapiten na EP.

KO NE IDE?

Nažalost, od igrača koji neće ići najveći udarac je Vladimir Lučić. Potvrdio je to selektor Pešić nedavno. Neće biti ni Miloša Teodosića koji nije išao ni na Evropsko prvenstvo. Takođe, mala je vjerovatnoća da će na spisku biti Boban Marjanović, posebno zbog činjenice da nije imao minutažu u Hjustonu i da nije u takmičarskoj formi.

BONUS VIDEO: