NEŠTO TU VIŠE NE ŠTIMA... Čuveni trener ne vjeruje u Srbiju na Mundobasketu: Pešić u godinama, neko mora da mu kaže!

Vlade Đurović je veliki pesimista pred Mundobasket jer se plaši povreda, otkaza... I nije siguran da je Svetislav Pešić idealan izbor, posebno ako nema pomoćnike koji mu "sufliraju".

Košarkaška reprezentacija Srbije nije se proslavila na Evropskom prvenstvu prošle godine i završila je učešće već u osmini finala, međutim to ne znači da ne vlada optimizam pred nastup "orlova" na Mundobasketu. Do početka turnira ostalo je još 36 dana, a bez obzira što spisak nije na vidiku - niti znamo da li će Nikola Jokić nastupati - navijači reprezentacije Srbije po pravilu očekuju medalju, iako nas je FIBA opasno potcijenila.

Ipak, koliko god u narodu vladalo dobro raspoloženje povodom Mundobasketa, iskusni trener Vlade Đurović, koji za sebe često kaže da je pesimista, veoma je zabrinut. Gostujući u podkastu "Jao Mile", Đurović se natmurio na pomen reprezentacije Srbije i mnogo toga ga tišti uoči novog košarkaškog ljeta.

"Sve zavisi ko će da dođe, ako se svi odazovu - imamo dobar tim, nema dileme...", kazao je Đurović prije dubokog uzdaha i mnogo negativnijeg stava: "Pitanje je ko će doći, kako će to ići, hoće li biti povreda... Ja ne mogu da budem optimista. Gledajući na to kako smo prošli na prethodnom Evropskom prvenstvu - nešto tu više ne štima. Nije ni nacionalni dres svetinja kao što je nekada bio. Zamislite ranije da igrač sa 19-20 godina priča da mora da se posveti tijelu, da iskoristi ljeto da se spremi, to je u moje vrijeme bilo sasvim drugačije. Prije je jedva čekao da igra za reprezentaciju".

Posebno je Đurović kritikovao selektora Svetislava Pešića, kao što je to radio i tokom prethodnog Eurobasketa, dok se sada dotakao i uloge njegovih pomoćnika. Po njegovom mišljenju, Marko Marinović, Saša Kosović i Oliver Kostić bi morali da imaju mnogo veću ulogu i da više savjetuju Karija.

"Selektor je u godinama i trebalo bi da ima pomoćnike koji imaju hrabrosti da mu kažu da uzme tajm-aut poslije šest primljenih uzastopnih poena, da savjetuju zonu i tako dalje. Niko od njih ništa ne može da mu kaže, a on je u godinama da nije svjestan kao nekada. Nije tako brz u odlukama kao prije. Odličan je trener, osvojio je sve, ali ima 74 godine. Ja sam stariji od njega i već dugo se ne bavim ovim poslom. Po reakcijama, možda bih bio i brži od njega. To neko drugi treba da mu kaže i zato mu ja sada kažem - treba da bude okružen mladima i spremnijima. Tako je i Obradović rekao da su njegovi pomoćnici vrh. Svi u Partizanu skaču, a u reprezentaciji pomoćni treneri su tu i zadovoljni su tu. Kako ih je selektirao? Mora po stručnosti, a ne po tome koliko mu je pogodan politički - da samo ćuti", kazao je Đurović.

Trofejni trener je podsjetio da je i Dušan Ivković stasao u vrhunskog selektora baš zbog toga što je kao pomoćnik "upijao" i smio da se drzne glavnom treneru, pa zato ima prijedlog ko bi mogao da pomogne Pešiću.

"Ja bih rekao da dođe Dejan Milojević preko ljeta, pa taj Darko Rajaković, zašto da ne? Jeste Pešić ranije bio to što jeste, ali nije u godinama da može da uzme toliku odgovornost na tebe. Pogledajte u Partizanu i Realu kako priskaču treneri. Tvoja dužnost kao pomoćnika je da to uradiš, a ako mu selektor kaže sjedi dole - onda ti i ne treba. Prave se odijela, plaćaju sobe, a to košta samo da bi sjedili tamo. Moraju da imaju ovlašćenja i da još nešto znaju", zaključio je Đurović.

Podsjetimo, Svetsko prvenstvo u košarci (Filipini, Japan i Indonezija) počinje 25. avgusta i traje do 10. septembra. Srbija će nastupiti u grupi sa Portorikom, Kinom i Južnim Sudanom, međutim još nije poznato u kom sastavu pošto selektor Svetislav Pešić ne želi da žuri i saopštava spisak.