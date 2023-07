Partizanov biser hoće da ostane u NBA! "Čuo sam se sa Markom, objasnio mi je...

Tristan Vukčević bi volio da ostane u NBA ligi, razgovarao je i sa slavnim košarkašem o tome.

Izvor: MN PRESS

Tristan Vukčević (20) želi da ostane u NBA ligi. Vašington ga je odabrao na draftu, girao je u Ljetnoj ligi u Las Vegasu i cilj mu je da se tamo zadrži. Vizardsi još uvijek nisu donijeli konačnu odluku oko toga da li će ga uvrstiti u tim ili ne. To znači da bi Partizan mogao da ostane bez njega.

Kada je nosio dres Real Madrida igrao je protiv Pau Gasola i to nikada nije zaboravio, a sada je dobio savjete od njegovog brata Marka Gasola.

"Pozvao me je, rekao mi je da mu se sviđa moja igra i želio da me posavjetuje. Objasnio mi je razlike u NBA ligi, kakav je život tu i ako da se adaptiram. Rekao je i da ako imam bilo kakvo pitanje da mogu da ga okrenem i zahvalan sam mu na tome, on je legenda", rekao je Vukčević za "NBC sport".

Braća Gasol, kao i Peđa Stojaković, imali su uticaj na njegovu igru, ali ne samo oni. Pomogao mu je dosta otac Dušan koji je između ostalih igrao za Crvenu zvezdu, Olimpijakos, Real Madrid, Armani, Virtus...

"Košarka mi je uvijek bila u krvi. Da, postojao je pritisak zbog svega, mada ne mislim da je to loše, već da mi pomaže. Poslije loše utakmice tata je uvijek iskren prema meni, nikada mi ne kaže da sam najbolji i to me tjera da budem još bolji. Srbija je zemlja košarke, to je u našoj krvi. Kažu da je dobro biti Srbin sada, Nikola Jokić je najbolji u NBA, Novak Đoković u tenisu, mnogo se oslanjamo na naš sport."

Svjestan je i Tristan da ima nekih stvari na kojima mora da radi u svojoj igri i da je to primijetio tokom Ljetne lige. Naglasio je da je se "u NBA ligi igra brže i da se više fokusira na napad i da mora da se ubrza prilikom donošenja odluka i da bude agresivniji u ofanzivi i da u defanzivi mora da poboljša anticipaciju i rad nogu."

