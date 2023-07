JUSUF SE U EMINU ZALJUBIO NA PRVI POGLED: Cijeli region priča o Nurkićevoj svadbi u Dubrovniku (FOTO)

NBA košarkaš Jusuf Nurkić rekao je "Da" dugogodišnjoj djevojci, a u Hrvatsku su zbog toga stigli čak i neki njegovi saigrači iz SAD.

Izvor: Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša u regionu odlučio je da stane na ludi kamen - reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić vjenčao se sa dugogodišnjom djevojkom Eminom Durić, a njihova svadba događaj je o kojem se već dva dana govori na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Ceremoniju su održali u Dubrovniku, na samoj obali Jadrana, a jednom od najbitnijih dana u njihovim životima prisustvovale su brojne poznate ličnosti iz regiona i nekoliko NBA igrača.

Jusuf i Emina su odlučili da svadbu naprave na tvrđavi Lovrijenac u Dubrovniku, a mlada je pješke stigla na mjesto susreta, nakon što se nekoliko minuta ranije iskrcala iz čamca na obalu. Nije joj bilo lako jer je morala da pređe mnogo stepenika kako bi došla na sopstvenu svadbu, ali je taj put poslužio brojnim fotografima da uhvate najbolje kadrove - Emina Durić je postala zvijezda i ubrzo su svi počeli da se pitaju ko je ona i kako je osvojila Jusufa.

Upoznali su se u Tuzli - dok je Emina studirala, a Jusuf sa reprezentacijom BiH boravio u tom gradu. Utisci nakon prvog susreta su im bili drugačiji, Jusuf Nurkić je odmah "pao" na šarm lijepe farmaceutkinje, dok je Emina morala bolje da upozna svog budućeg supruga. Ovako je izgledalo vjenčanje:

Jednom prilikom je Nurkić govorio o tome kada je znao da će se oženiti Eminom Durić. "Iste noći kada smo se upoznali. Bila je to ljubav na prvi pogled", istakao je košarkaš, dok je Emina imala drugačiji stav: "Čim sam upoznala njegovo srce i dobrotu, ja sam znala da je on onaj pravi. Zadivila me njegova empatija i želja da pomaže ljudima, što se i vidi kroz rad 'Jusuf Nurkić' fondacije."

I Emina je dio života provela u SAD, gdje se školovala tokom jedne godine. Ni nakon ulaska u vezu sa poznatim košarkašem nije odustala od svog zanimanja i porodične tradicije. "Uvijek sam se vidjela u zdravstvu, možda zato što sam odrasla u kući zdravstvenih radnika. Odlučila sam da idem majčinim stopama i završim farmaceutski fakultet. Međutim, sada radim u Američkom zdravstvenom osiguranju u sklopu Odjeljenja kliničke farmacije", rekla je Emina 2021. godine za Azru.