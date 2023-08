Gospodin Čović? Nemam komentar! Zvezda ga htjela, pa stopirala zbog politike - sad se oglasio!

Tornike Šengelija oglasio se pošto se Crvena zvezda povukla iz pregovora oko njegovog dolaska zbog politike kojom planira da se bavi u budućnosti.

Izvor: MN PRESS

Činilo se u jednom trenutku da će Tornike Šengelija gotovo sigurno napustiti Virtus, za njega su bili zainteresovani Panatinaikos i Crvena zvezda Meridianbet, međutim sjajni Gruzijanac odlučio je da ostane u Bolonji. PAO se povukao iz trke jer nije želio da plati visoko obeštećenje, dok je na Skupštini Crvene zvezde objašnjeno da se odustalo zbog razloga koji nisu baš povezani sa sportom. Preciznije, Šengelijina politička obraćanja su ocijenjena kao problematična, dok takođe ima i plan da se bavi politikom po završetku karijere, nakon čega mu je savjetovano da ne dolazi u Srbiju.

Sada se prvi put o ovoj temi oglasio i Šengelija koji je u intervjuu za "Basketnjuz" da ne želi previše da polemiše o ponudama koje su prošle, ali je prokomentarisao izjavu predsjednika crveno-bijelih Nebojše Čovića i spekulacije da ima namjeru da se bavi politikom u rodnoj Gruziji.

"Lično nisam vidio intervju gospodina Čovića na ovu temu i ne bih da komentarišem. Ako me pitate gdje sam danas, mislim da sam daleko od bilo kakve političke karijere. Moj mentalitet je takav da želim da ostanem u košarci, da koristim svoje iskustvo, znanje i kontakte koje sam sakupio svih ovih godina kako bih pomogao mlađim generacijama i velikim organizacijama. To je moj osnovni cilj. Želim da pomognem mojoj zemlji na način na koji mogu, a za sada je moja snaga u sportu i to je pravac koji držim", poručio je Šengelija.

Podsjetimo, Šengelija je već godinama jedna od najboljih "četvorki" u Evroligi, a Virtus je uspio da ga zadrži prosto time što ima važeći ugovor sa klubom do kraja sljedeće sezone. Tako su "odbili nalet" Panatinaikosa. Prethodno je "Toko" igrao za Valensiju, Šarlrou, Bruklin, Čikago, Baskoniju i CSKA Moskvu.