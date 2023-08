Bogdan Bogdanović o dosadašnjim pripremama Srbije! Kako igramo? Mogu ovo unaprijed da vam kažem

Bogdan Bogdanović otkrio je detalje u vezi priprema reprezentacije Srbije za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Reprezentacija Srbije završila je prvi dio priiprema uoči Svjetskog prvenstva (od 25. avgusta do 10. septembra). Trening je završen u kući fudbala u Staroj Pazovi i tim se uputio u Atinu gdje će odigrati jake pripremne mečeve ujedno i prve pred publikom i TV kamerama.

"Orlovi" su pobijedili Bosnu i Hercegovinu i Poljsku u duelima odigranim "iza zaključanih vrata", čak ni statistika nije objavljena. Bogdan Bogdanović pričao je o svemu tome pred put u Grčku. "Dosta mlada ekipa, izdržali smo, dobro su prošle pripreme, bez velikih povreda što je najvažnije. Spremni smo da igramo utakmice i da se spremamo za prvenstvo", počeo je Bogdanović.

Prokomentarisao je as Atlante mečeve koji su igrani iza zatvorenih vrata. "Zaboravio sam malo kako je na evropskim terenima. Navikavam se polako. Što se tih mečeva tiče, bilo je dobro, zadovoljni smo. Gledali smo da promijenimo što više postava, da se uigramo, da uđemo u ritam, sve dobro izgleda."

Kako igra Srbija? "Mladi smo, brzi, igramo atraktivnu košarku, mogu to da kažem unaprijed. Nadam se najboljem na Svjetskom prvenstvu, kao i uvijek."

On sada ima novu ulogu, pošto je kapiten srpske reprezentacije. "Nema velike razlike, mi se tu znamo, družimo se dugo godina, možda ima samo više medijskih obaveza i ovo što ne volimo, ostalih stvari", nasmijao se Bogdan.

Na Akropolis kupu Srbija će igrati sa Grčkom i Italijom, prvi mečevi koje će navijači moći da vide. "Znamo njihovu kulturu košarke, igraju na svoj način i svoj fazon, biće dobar test za nas, imaćemo prilike da vidimo šta misli publika."

Mundobasket se približava, počinje 25. avgusta i uprkos velikom broju otkaza, poput Nikole Jokića, javnost u Srbiji smatra da i ovaj tim može da dođe do borbe za neku od medalja. "Nismo imali toliko vremena da pratimo, treniralo se jako u Pazovi, bilo je dosta aktivnosti između nas. Sve ide svojim tokom, fokusirani su svi na prvenstvo, ne na otkaze i na to ko je tu i ko nije, to je to."

Za kraj je čestitao juniorskoj reprezentaciji Srbije koja je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu u Nišu. "Ispratili smo, posebno eliminacione utakmice, svaka im čast, pokazali su hemiju, tim. Igrali su sve bolje kako je prvenstvo odmicalo, to je odlika velikih timova, čestitamo im na zlatu", zaključio je Bogdanović.

