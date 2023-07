Bogdan Bogdanović je godinama lider nacionalnog tima Srbije, a sada je zvanično postao i kapiten. Sa trakom oko ruke poručuje da nije bitniji od ostalih i da ima jednu želju - da uzme medalju!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Srbija je saznala kandidate za odlazak na Mundobasket, a prije spiska koji je objavljen saznali smo i ko će biti novi kapiten nacionalnog tima. Nakon Miloša Teodosića, Milana Mačvana, Vladimira Lučića i Nemanje Bjelice traku je preuzeo Bogdan Bogdanović.

Beku koji je već godinama lider nacionalnog tima pripala je ogromna odgovornost, ali on tome nije želio da pridaje preveliki značaj. Kako kaže, on je i dalje samo igrač.

"Ja sam samo igrač, ja to tako gledam. Naučio sam dosta od prethodnih kapitena i mislim da su me dovoljno edukovali šta je u stvari tu važno i šta je poenta kapitena. Da svi budemo jednaki i da svi zajedno budemo u svemu. Tako i ja gledam na to", istakao je Bogdan Bogdanović i odmah dobio pitanje - da li je sanjao kapitensku traku nacionalnog tima kada je počinjao da se bavi košarkom.

"Sanjao sam o oblačenju dresa, a o kapitenu... Nisam. Iskreno ja nisam volio da budem kapiten, to mi je nekako bilo... Nekako ne možeš da budeš najbolji igrač kad si kapiten, pa nisam volio da budem kapiten kao klinac", iskren je bio prvi igrač nacionalnog tima Srbije.

Vidi opis "NISAM VOLIO DA BUDEM KAPITEN!" Bogdan vodi novu Srbiju i ima samo jednu želju pred Mundobasket! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 20 20 / 20

Od prethodnih kapitena je naučio šta je najbitnije kada si u toj ulozi: "Baš to jedinstvo. To jedinstvo okupljanja ekipe i insistiranje na timu."

Sada će morati da bude autoritet i produžena ruka selektora, ali sebe ne vidi kao bitnijeg od bilo koga drugog u sastavu. "Ne gledam ja to tako, ja sam saigrač, igrač, jednako gledam sebe i svakog igrača u ekipi. Tu sam da se takmičim i da se nadmećemo jedan između drugog i na prvenstvu zajedno", zaključio je Bogdanović.

Pogledajte 02:30 Bogdan Bogadnović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Posle sezone u kojoj je imao mnogo problema sa povredama zanimalo je prisutne i da li osjeća da je na 100 odsto spremnosti pred naredne akcije. "Pa nisam još na 100 odsto, ali zdrav sam, to je važno i valjda ću da budem na 100 odsto kada krene prvenstvo."

A kada bi pred Mundobasket imao samo jednu želju rekao bi da želi..."Da uzmemo medalju!" Pa, neka mu se to i ostvari!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!