OTKAZI? O NJIMA NIKO NE MISLI! Dobrića ne zanimaju glasine: Mnogi to ne vide, ali...

Iskusni šuter je konačno dočekao da potpuno zdrav i spreman proba da se izbori za mjesto u timu Srbije, a pred pripreme za Mundobasket kaže - Srbija ima kvalitet, samo mnogi to ne znaju!

Srbija je dugo čekala spisak kandidata za Mundobasket, a među imenima na koje računa Svetislav Pešić našao se i Ognjen Dobrić. Novi košarkaš Virtusa iz Bolonje je u nekim ranijim akcijama zbog povreda morao da se oprosti od dresa nacionalnog tima na velikim takmičenjima, ali sada ga većina očekuje među 12 koji će putovati na Filipine.

Srpska košarkaška javnost uvijek cilja na visoko, pa se tako i poslije otkaza zvijezda poput Nikole Jokića, Nikole Kalinića i Vasilija Micića očekuju medalje. Iskusni šuter ipak ističe da je o tome rano govoriti!

"Mislim da je rano da se priča o medaljama. Tek smo se okupili, sutra kreću treninzi. Mislim da je dobra hemija u ekipi, niko ne priča o otkazima jer je to vjerovatno glavna tema. Igrači jedva čekaju da krenu treninzi, da krenu pripremne utakmice i prvenstvo samim tim. Razmišljamo o tome šta imamo i kako to da iskoristimo na najbolji mogući način i da napravimo što bolji rezultat na samom Svjetskom prvenstvu. Druženje, atmosfera, sve je na stvarno dobrom nivou", počeo je Dobrić.

Ipak, sada poslije otkaza djeluje da je pritisak na tim ipak manji. Sa tim se krilni košarkaš slaže, ali ističe da tim ima kvalitet koji mnogi ne vide.

"Ja mislim da je to stvarno bitan faktor, ali smatram da imamo stvarno dovoljno kvaliteta. Možda to neki ne vide tako zbog ovih otkaza, zbog igrača koji nisu došli. Igrači koji su tu igraju na stvarno visokom nivou i mislim da ako se napravi dobra hemija njihov nedostatak može da se nadomjesti na taj način", uvjeren je doskorašnji prvotimac Crvene zvezde.

Mnogo je tu njegovih saigrača iz Crvene zvezde, mnogo igrača iz ABA lige sa kojima je igrao...

Dobro se poznaje srpski tim, pa iako je vremena za pripreme malo, moći će da se dobro ukomponuje.

"Ne znam tačno broj, ali više od pola, sigurno. Mi se poznajemo svi, generacija smo slična, dugo smo svi u košarci tako da znamo jedni druge, znamo kako ko igra, kakav je ko momak i zato je atmosfera i dobra. Dobro je druženje, što je mnogo bitno. Nema negativnih komentara, nema svađa, svi željno iščekujemo treninge i utakmice."

Pažnja javnosti je sada nažalost mnogo više usmjerena na otkaze nego na momke koji su nacionalnom timu rekli "da", ali jasno je Ognjenu da to tako mora.

"Mislim da je to normalno. To su najveće mane u našoj reprezentaciji. Normalno je da javnost na njih obraća najveću pažnju. Mislim da opet imamo dovoljan kvalitet da napravimo dobar rezultat i mislim da moramo da se bavimo sa onim što imamo, a ne sa onim što nemamo ovdje u reprezentaciji. Jednostavno igrači i treneri, niko ne razmišlja o otkazima i moramo da se potrudimo da uradimo što više sa ovim", istakao je Dobrić.

Sada će se boriti za mjesto među 12 igrača koje će Svetislav Pešić odvesti na Mundobasket, a ako se to desi defintiivno će biti kruna dosadašnje karijere.

"Do sada nisam bio na velikom prvenstvu sa seniorskom reprezenntacijom i to bi sigurno bio jedan od mojih najvećih uspjeha. Ne moram da kažem odmah da bih želio medalju, to se podrazumijeva, ali prije svega da uđem u 12 i odem na prvenstvo. Pa onda ako Bog da, ako ostanemo zdravi i bude sve ako treba da se pojuri i neka medalja. Ne samo ove godine nego i u nekim narednim", istakao je Dobrić.

O POVREDAMA "Tako se namještalo, sada je dobra prilika, zdrav sam i nadam se da će me povrede zaobići na ovi pripremama i da ću se izboriti za 12. Nakon toga šta će biti, vidjećemo", rekao je reprezentativac Srbije o tome što je morao da propusti neka ranija okupljanja nacionalnog tima zbog povreda.

Selektor Pešić je nekoliko dana prije početka priprema okupio nacionalni tim, a po atmosferi koja je vladala u hodnicima "Kraun Plaze", djeluje da je to bio pravi potez.

"Jeste! O tome sam pričao i ponoviću da je hemija izuzetna. Svi momci su uzbuđeni i spremni za ovaj poduhvat. Niko se ne opterećuje igračima koji nisu tu, daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat i to je to. Tako svi razmišljamo!"

I za kraj, novinare je zanimalo - ko pravi najviše gluposti na treninzima reprezentacije?

"To sad ne znam, ne mogu da izdvojim nikog, Dobra je atmosfera, uživamo, zezamo se, to je čar reprezentacije, da se okupimo poslije dugih sezona u različitim klubovima, državama, čak i kontinentima i uvijek je dobra atmosfera i uvijek je zanimljivo na treninzima", završio je Ognjen Dobrić uz osmijeh.

