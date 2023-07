Jokić i Micić odbili - Pešić otkrio detalje: "Ovo što kažem je prava istina!"

Srbija će na Svjetskom prvenstvu igrati bez Nikole Jokića i Vasilija Micića.

Selektor Srbije Svetislav Pešić saopštio je spisak reprezentacije pred Mundobasket, a na njemu nema dvije velike zvijezde. Kao što je bilo i najavljeno, Nikola Jokić i Vasilije Micić nisu dio tima tima koji će se boriti na Svjetskom prvenstvu, a selektor Srbije posebno je govorio o njima dvojici na konferenciji za medije.

Pred okupljenim novinarima Pešić se osvrnuo na razgovore koji je vodio sa centrom Denvera i novim plejmejkerom Oklahome, koji su mu objasnili da neće obući dres Srbije!

"Dugo smo razgovarali na tu temu sa njim. On je zamolio da ove godine preskoči. Imao je tešku sezonu sa mnogo povreda, nekoliko njih koje su ga izbacile iz ritma. Potpisao je novi ugovor, tri nedjelje je bio u Juti, pa u Las Vegasu. Obnovio je povredu ramena i fizički nije u dobrom stanju", rekao je Pešić o Vasi Miciću, i zatim prokomentarisao situaciju sa Nikolom Jokićem: "Obavljeno je nekoliko razgovora, to su bili razgovori najbolji koje sam imao sa igračima. Istrošio se i mentalno i fizički, nije spreman da preuzme odgovornost. Nije na spisku! Ja bih volio da pričamo o igračima koji su na spisku, a vidjećemo kasnije da li će vas to zanimati."

Selektor Srbije upitan je da li postoje neki skriveni razlozi iza odbijanja igranja za Srbiju pojedinih košarkaša.

"Te emotivne parole ko je zaslužan ko nije, mi smo na tu temu poprilično jasno govorili tokom prozora. Ne vraćamo se šta je bilo i kako, gledamo da vidimo, svi ovi momci koji su prihvatili poziv da iskoriste šansu. Siguran sam da se oni raduju pozivu. Neki igrači koje smo ovde spomenuli, nema nikakvih tajni. Jasno je. Pretpostavljam da su mnogi razočarani, jer se uvijek pomisli da je nešto urađeno i da se ne kaže prava istina, prave istine nema. Prava istina je ova koju ja saopštavam. Nemam nijedan razlog da ne kažem pravu istinu. Sa svim igračima je obavljen razgovor. Prioriteti u svim našim životima su se promijenili, nije isto kao prije 20 godina, a i tada je bilo otkazivanja, pa se to zaboravi. Otkazivali su i kod Danilovića u generaciji i kada sam ja vodio, otkazivale su legende. Ne mogu da odgovore fizički i mentalno, postoje subjektivni razlozi, kažem kako je, to je to. Ponavljam, razgovori su bili na gospodskom nivou, na drugarskom. Prihvatam, žao mi je. Svi smo malo razočarani ako neki važni igrači nisu u mogućnosti da igraju. Naši ciljevi se neće mijenjati. Ostjau isti, mi želimo na Olimpijske igre po svaku cijenu. Siguran sam da ovi momci koji su tu i koji vas čekaju, oni su spremni da daju maksimum. I sa Jokićem i Micićem, Kalinićem, Lučićem, naši ciljevi se ne mijenjaju. Idemo da napravimo prolaz na Olimpijske igre i to je to. Ako se ukaže prilika za više ciljeve, borićemo se, znamo u kojoj zemlji živimo, zemlji koja voli i podržava", rekao je Pešić!

Podsjećamo, Srbija će krajem avgusta i početkom septembra igrati na Mundobasketu u Aziji, a ovo je spisak igrača na koje Svetislav Pešić računa: Aleksa Avramović, Dušan Belsać, Bogdan Bogdanović, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Marko Gudurić, Ognjen Jaramaz, Nikola Jović, Stefan Jović, Vanja Marinković, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Flip Petrušev, Aleksej Pokuševski, Aleksa Radanov, Dušan Ristić, Alen Smailagić, Boriša Simanić, Nikola Topić i Uroš Trifunović.

