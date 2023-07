Bolje biti deveti, nego da stranac donese zlato! Željko Rebrača poručio: Nema prečice do uspjeha!

Trofejni srpski košarkaš Željko Rebrača je protiv stranaca u reprezentaciji Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije je u evidentnom padu i već nakon nekoliko "otkaza" selektoru Svetislavu Pešiću za predstojeće Svjetsko prvenstvo počelo je da se priča o strancima. Pojedini navijači smatraju da je to neminovnost i reprezentacija Srbije usljed manjka igrača - kao i sve više onih koji se ne odazivaju pozivima selektora - međutim, daleko su brojniji oni koji odbacuju bilo kakvu mogućnost da stranci nastupaju za "orlove".

To je poručio i selektor Svetislav Pešić, koji je rekao da ih neće biti dok je na kormilu reprezentacije, dok je za takve riječi dobio podršku i čuvenog košarkaša Željka Rebrače. Trofejni centar srpske reprezentacije poručuje da državni tim "nije klub" i da zato poziv treba da dobijaju samo srpski državljani.

"Reprezentacija je naša, tim najboljih igrača zemlje, i radije ću s njima da budem deveti nego da stranac igra i donese nam zlato. Nacionalna selekcija su igrači koji su rođeni ovdje, sve ostalo je filozofiranje, nije realna slika naše košarke. Nema draži. Imamo potencijal, ali mora da se radi i prestane s traženjem prečica do uspjeha, jer ih nema", rekao je Rebrača u izjavi za "Kurir" i na taj način je stavio tačku na priče o strancima.

Vjeruje u reprezentaciju Srbije pred Mundobasket (od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinima, Japanu i Indoneziji), a svjestan je činjenice da se na ovim prostorima samo zlato računa. "Kod nas se ništa osim zlata ne računa, a njega nema od 2002. Nemamo bazu, i to je fakat. Ranije je bilo 80, 90 ekstratalenata, sad nema ni 20, 30. Treba da mijenjamo filozofiju, jer poslije Jokića ili Bogdanovića imamo odlične, ali ne top košarkaše. Veliki tim za reprezentaciju donosi manje nego neka sredina kao Subotica, Niš, Kraljevo, Valjevo... Zvezda i Partizan su bez naših igrača. Da se razumijemo, lijepo ih je gledati i rezultat je, hajmo reći, dobar, ali u njima nema naših igrača ili im je uticaj vrlo nizak. Plaćamo i cijenu rata između FIBA i Evrolige i modernih tehnologija. Nivo rada se smanjio, a uticaj tehnologije se povećao kod trenera i košarkaša", zaključio je on.

