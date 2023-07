IMA LI KRAJA? BEZ JOKIĆA, KALINE I VASE! Ko će uopšte igrati za Srbiju?

Koga će Svetislav Pešić na kraju da vodi na Mundobasket?

Izvor: MNPress/MONDO/Uroš Arsić

Ko će igrati za Srbiju na Svjetskom prvenstvu u košarci? Odgovor na to pitanje ne zna u ovom trenutku vjerovatno ni Svetislav Pešić. Razlog su otkazi igrača koji se ređaju. Od ranije je poznato da Vladimir Lučić ne može da igra, a kako stvari stoje na spisku neće biti ni Nikole Jokića, Vaslija Micića i Nikole Kalinića. A, ni Stefana Jovića ni Ognjena Jaramaza...

Ujedno ovo znači i da Srbija ima najveći problem sa glavnom pozicijom - plejmejkerskom. Aleksa Avramović nameće se kao prvo rješenje za to mjesto, prenos lopte mogu da odrade i Bogdan Bogdanović i Nemanja Nedović, tu je trebalo da bude Ognjen Jaramaz koji se nije dovoljno oporavio od povrede... Ukoliko Vasa i definitivno ne bude na sutrašnjem spisku selektora Pešića biće to ogroman udarac za "orlove". Posebno ako se na to doda i da neće ići Miloš Teodosić koji nije bio dio tima na Evropskom prvenstvu.

Ko su sigurni putnici za mjesto među 12? Teško je reći, ali ako stvari ostanu ovakve to su Bogdan Bogdanović, Aleksa Avramović, Nemanja Nedović, Marko Gudurić i Nikola Milutinov. Izostankom Vase i Jaramaza tu i trebalo da bude Vanja Marinković, a bez Jokića bi u reketu trebalo da bude mjesta za Dušana Ristića. Bogdanović je ujedno i novi kapiten nacionalnog tima. Igranje za dres sa grbom Srbije za njega nikada nije bilo dovođeno u pitanje. Uvijek je bio tu i bio bi jedan od nosilaca igre i na prošlogodišnjem Eurobasketu da nije bilo povrede...

Od igrača koji su bliži spisku svakako je tu Dejan Davidovac, a u konkurenciji us Ognjen Dobrić, Filip Petrušev, Luka Mitrović i Alen Smailagić. Očekuje se da će se na pripremama pojaviti Uroš Trifunović, Balša Koprivica, Boriša Simanić, Aleksa Radanov i Jovan Novak.

Što se tiče igrača koji su imali veći broj mečeva u reprezentaciji, ne treba izostaviti Danila Anđušića, Nemanju Bjelicu i Marka Jagodića Kuridžu. Danilo je nedavno bio uz nacionalni tim, kod Nemanje su povrede problem, dok je Marko u maju napunio 36 godina i Kari ga je nagradio i kapitenskom trakom na nekoliko mečeva u kvalifikacijama za SP.

Da podsjetimo još jednom, na spisku sigurno nema Lučića, Teodosića i izvjesno Bobana Marjanovića. Selektor Pešić u ponedjeljak izlazi pred medije i saopštava širi spisak igrača. Tada bi slika oko potencijalnih 12 trebalo da bude mnogo jasnija...