"PLEJ? PA MI 15 GODINA VRTIMO ISTU PRIČU!" Sedlaček otkrio zašto Srbiji fali "kec": Dovodimo strance, tanki smo!

Marin Sedlaček ima jednostavan odgovor na komplikovano pitanje. Zašto Srbija "kuburi" sa plejmejkerima?

Izvor: RTS/Printscreen/MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije ide na Mundobasket gdje će u grupi igrati sa Kinom, Portorikom i Južnim Sudanom, ali nažalost mjesec dana pred takmičenje glavna tema nisu oni koji igraju, već igrači kojih na prvenstvu neće biti. Među njima je i Vasilije Micić, najkvalitetniji plejmejker koga Srbija ima.

Sada se mnogi brinu oko pozicije organizatora igre i pitaju se zašto Srbija nema "nasljednika" Miloša Teodosića i Vasilija Micića na tom mjestu. Marin Sedlaček je gostujući u emisiji "Oko" istakao da je to sistemski problem koji srpska košarka ne može da riješi duže od decenije.

"To je ono što sam rekao prije neki dan, mi 15 godina vrtimo istu priču. To je problem sistema rada. Plejmejkeri se stvaraju. On može da ima predispozicije, ali za njega je potrebno određeno strpljenje, kreativnost, disciplina, traži se i da taj igrač ima određene kredite da pravi greške", rekao je Sedlaček na početku svog izlaganja.

Pričao je iskusni košarkaški stručnjak i o svojim očekivanjima od Svjetskog prvenstva, ali i o strancima u srpskoj košarci. On se ne slaže da je dovođenje stranaca na poziciju organizatora igre u najbolje srpske klubove uzrok problema.

"Ne možemo da okrivimo strance jer smo uzimali igrače da pokrivaju pozicije koje su nam tanke. Cijela Evropa kuburi sa plejmejkerima. Samo da vas podsejtim kvalifikacija sa Grčkom u Areni. Kada se povrijedio Vasa Micić, ko je bio junak utakmice? Ognjen Jaramaz. Da li bismo mogli da poredimo Jaramaza i Vasu Micića i da kažemo kada nema Vase Micića Jaramaz će da ga zamijeni? Koliko može da ga zamijeni zavisi i od uloge ostalih igrača", rekao je Sedlaček i završio sa: "Nama je na Evropskom prvenstvu u Češkoj i Nemačkoj falio Bogdan Bogdanović, a sada imamo Bogdana Bogdanovića!"

