Miško Ražnatović pričao je o reprezentaciji Srbije i uticaju koji ima.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Biznis priče

Miško Ražnatović jedan je od najpoznatijih agenata u Evropi. Zastupa veliki broj igrača širom svijeta, dovoljno je reći da je među njima Nikola Jokić, dvostruki MVP NBA lige i šampion sa Denverom. Zbog tolikog broja košarkaša često se nalazi na udaru, pa je tako i kada igrači odluče da ne igraju za svoje reprezentacije.

Na Svjetskom prvenstvu za Srbiju neće igrati ni Jokić, Vasilije Micić, Vladimir Lučić, Nikola Kalinić... Da li je Miško grobar ili spasitelj i kakav je njegov uticaj na reprezentaciju? To je pitanje koje je dobio na jednoj konferenciji.

"Nikakav, to nije u mojoj sferi interesa. Moje mišljenje je da svi treba da igraju za reprezentaciju ako mogu. Ponekad, neki ne mogu, takva je situacija sa ugovorom ili umor ili povreda. Neki se ne odazovu, kriv sam obično ja, nije to neki problem. Nije to u mom spektru interesovanja", rekao je Ražnatović na konferenciji "Biznis priče".

Objasnio je i da je ogromna razlika između košarke i fudbala u tom dijelu. "Ljudi se sjećaju fudbala, jer se odatle prodaš ako igraš za nacionalni tim. Košarkaška reprezentacija igra u septembru, ko do tada nije prodan, on je u problemu. Igrači odu u junu ili julu već. To su relikti prošlosti, navikao sam na to, nema razloga da se borim sa tim."

Ističe da je uticaj na neki način posredan i da se ogleda u broju igrača iz Mege koji igraju za reprezentacije.

"Na posredan način je Mega napravila veliku uslugu i srpskoj i evropskoj i svjetskoj košarci", zaključio je Ražnatović.

Vidi opis Kakav je Miškov uticaj na reprezentaciju Srbije? Grobar ili spasitelj? Ražnatović izgovorio jednu riječ! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 8 8 / 8

BONUS VIDEO: