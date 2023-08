Zbog Zvezde je neregularna ABA liga: Poznati trener počeo novi košarkaški rat u regionu!

Nekadašnji slovenački košarkaš, a danas trener Jurica Golemac tokom gostovanja u podkastu govorio o neregularnostima u ABA ligi i napao Crvenu zvezdu.

Iako početak nove sezone u ABA ligi još nije blizu, bura u regionalnoj košarci konstantno traje. Nakon što je na jednoj od ljetnjih sjednica dio klubova među kojima je i Partizan tražio da Crvena zvezda bude izbačena iz takmičenja počeo je rat saopštenjima, a zatim je obnarodovano i da crveno-bijeli neće učestvovati na Superkupu! Sada bi novu prašinu na prostoru nekadašnje Jugoslavije mogao da podigne slovenački trener Jurica Golemac koji je otvoreno isprozivao Crvenu zvezdu!

Doskorašnji šef struke Cedevita Olimpije iz Ljubljane govorio je o problemima u kojima se nalaze hrvatski klubovi, a nakon što je završio sa tom temom i zaključio da uslovi u regionu nisu fer, okrenuo se ka Zvezdi. Zbog detalja iz prethodne sezone na njegovog udaru našli su se crveno-bijeli, koji su u to vrijeme branili titulu regionalnog šampiona!

"Tu je bilo problema jer Savez nije prihvatao ABA ligu godinama, pa nije izlazio u susret klubovima koji učestvuju, pa su manji klubovi htjeli da im ti klubovi odmah dolaze u goste i da ih možda iznenade. To nema veze sa sportom. Ove godine su uspjeli da dođu do nekog dogovora, da ne ubijaju te igrače. Na kraju krajeva, igrači koji igraju za klubove su i reprezentativci koji su potrebni reprezentaciji. Ne daj Bože da se povrede. Ako putuju u Beograd 10 sati, vratiš se nazad, moraš da ideš u Rijeku i onda opet negdje... Vrlo velika mogućnost da će se neko povrijediti. Napokon da su uspjeli da se gdogovore koliko-toliko, ali vidjeli smo da je bilo nekih zavrzlama. Meni je to čudno, kao sportisti. Neshvatljivo je da sportista sportisti ne dozvoljava da se igra po istim pravilima! ajmo mi na teren, sa istim oružjem i ko je bolji taj je bolji, a ne iskorišavati...", rekao je poznati trener tokom gostovanja u "Podkastu Inkubator".

Trener koji je tokom prethodne tri godine predvodio Cedevita Olimpiju dotakao se i određenih neregularnosti u regionalnom takmičenju, a direktno je naveo Crvenu zvezdu kao tim koji koristi pogodnosti. Po njegovim riječima, kalendar takmičenja se prilagođavao crveno-bijelima, a nije bilo fer ni što je njegov tim tek poslije treninga u Beogradu saznao da je meč protiv srpske ekipe odložen!

"Mislim, to je u ABA ligi... Sad sam tri godine bio gore (u Cedevita Olimpiji), to je isto ludnica. Pogodovanje klubovima tipa Zvezda odgodi utakmicu i onda se igra zadnje kolo ta utakmica. Mi smo došli na jutarnji trening u Beogradu, nema nikog u dvorani. Završavamo trening, vozimo se autobusom u hotel i nama javljaju da nema utakmice jer je korona u Zvezdi. Za dva dana oni igraju utakmicu. Neregularno! To je tako, nažalost. Dokle god ne bude normalno da neke sportske glave sjednu zajedno i da svi imaju iste uslove, da svi gledaju sport. Vidimo sad opet nerede na završnici ABA lige. Nažalost je to tako. I mi smo gore imali probleme, da dogovoriš termine ako želiš da ti neko izađe u susret. Kad je bila korona pa nije igrao ovaj, nisi mogao ti da igraš, na kraju su nama nagurali pet utakmica u osam dana i to je tako. Ko preživi. Ako izgubiš krivi su igrači i trener, a ovi tvoji majstori nisu mogli pomjeriti utakmicu za dva dana ili nisu imali neku stvar da se postave, nikom ništa. Još uvijek to postoji i to me ljuti, što ljudi koji su u sportu i jedu isti hljeb, žele iste uslove, a onda podbadaju i potkopavaju", zaključio je Golemac. Poslušajte dio njegovog gostovanja:

Golemac je tokom prethodne sezone napustio Cedevita Olimpiju i trenutno nema angažman. U igračkoj karijeri nosio je dres brojnih timova u regionu i Evropi, a vjerovatno najvučniji je Panatinaikos za koji je nastupao 2009. godine. Sa Union Olimpijom je u igračkim danima osvojio ABA ligu, dvije titule i tri kupa u Sloveniji, a sa Efesom je bio šampion Turske. Kao trener je osvojio ABA 2 ligu sa ekipom Koper Primorska, kao i tri titule, četiri kupa i pet superkupova u Sloveniji!