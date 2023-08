Zvezda šokirala cijenom sezonskih karata: Napravljen strašan tim, a ulaznice "džaba"!

Izuzetno povoljne cijene za sezonske ulaznice Crvene zvezde, koju čeka borba na više frontova.

Košarkaški klub Crvena zvezda pustio je u prodaju ulaznice za novu sezonu - čini se da su sezonske karte crveno-bijelih na prodaju po izuzetno povoljnim cijenama. Oni koji žele da gledaju ekipu Duška Ivanovića u svim takmičenjima mogli bi vrijedno parče papira za sebe da obezbijede već od 11.000 dinara!

Tako nešto već je najavljeno u objavi od prije dva dana, ali mnogobrojni navijači nisu bili sigurni da li će stvarno za tako malo novca moći da gledaju sve mečeve voljenog kluba. Vlasnici sezonske karte iz prethodne sezone obnovu za nivo 400 u Beogradskoj areni platiće manje od 100 evra! Naravno, ima i daleko skupljih mjesta, poput loža ili pozicija uz sam teren na kojem će biti neki od najboljih košarkaša Evrope... Pogledajte kako se kreću cijene:

Cene sezonskih karata KK Crvena zvezda Meridianbet za takmičarsku sezonu 2023-2024 su sledeće ⚪️#kkcz#WeAreTheTeampic.twitter.com/6bfhFORtu5 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)August 23, 2023

Crveno-bijeli su sezonske karte za novu takmičarsku godinu pustili baš u jeku trača o Alekseju Švedu, koji je prioritet Zvezde do početka novog ciklusa. Nekadašnji igrač Duška Ivanovića u Himkiju meta je srpskog šampiona, a i on se sam oglasio na Instagramu. Uz to, nije tajna da bi Crvena zvezda želela da dovede igrača i na poziciji krilnog centra, što bi značilo da je formiran izuzetno jak tim za predstojeće izazove.

Klub su do sada pojačali Šabaz Nejpir, Miloš Teodosić, Mateuš Jago dos Santos, Rokas Gidraitis, Adam Hanga, Dejan Davidovac, Džoel Bolomboj, Majk Tobi i Marko Simonović. Takođe, novi ugovor potpisani su sa kapitenom Brankom Lazićem, univerzalcem Stefanom Lazarevićem i iskusnim centrom Ognjenom Kuzmićem.