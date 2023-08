MONDO podkast Šesta lična: Nekad Kića, Moka i Praja, a sada Bogdan, Marko i ekipa... Mogu li? (VIDEO)

Najnovija epizoda MONDO podkasta

Dobro, razmakli smo one indonežansko-japanske grupe i sad je vrijeme da se pozabavimo onim pravim – a to su grupe Mundobasketa 2023 koje će se odigrati u Manili! Prestonica ostrvske nacije biće domaćin grupama od A do D, pri čemu će se A i B igrati u Araneta Koliseumu, dok će ekipe iz C i D igrati u „Mol of Azija“ areni u Pasaju, predgrađu Manile.

U grupi D svoje takmičenje počeće reprezentacija Crne Gore! Njihov inicijalni zadatak nije težak, budući da će se za prolaz boriti sa Egiptom, Meksikom i Litvanijom. Ako se kockice sklope za selektora Boška Radovića, ni prvo mjesto nije van dometa, uzevši u obzir silne kadrovske probleme koje Litvanija trenutno ima.

Prođu li dalje, Crnogorce u ukrštanju čeka niko drugi do „Drim-tim“ SAD, koji igra u grupi C. Entoni Edvards se rano nametnuo kao lider ove ekipe, koja je svakako i dalje prvi favorit na turniru, bez obzira na činjenicu što u sastavu možda i nema nekih „prepoznatljivih brendova“... Mada, ko je slušao naš podkast posljednjih godina, prepoznaće baš svakoga. U konkurenciji su ovdje i Grci, kao i Novi Zeland i Jordan.

Grupa A je grupa u kojoj se nalaze domaći Filipinci, čija je glavna uzdanica na ovom turniru s.t.r. „Džordan Klarkson“. Edinov i Milošev omiljeni privatnik će ovdje imati priliku da se raspištolji kao nikada do sada, a može li to dovesti do nekih opipljivih rezultata? Možda i prolaza? Dominikanska Republika je prilično jaka sa Karl-Entonijem Taunsom, a Italija... pa... nećemo sad o Italiji. Rano je.

Srbija igra u grupi B, i njima smo, naravno, posvetili i najviše pažnje. A ono o čemu možda nismo pričali previše je to što će srpski momci igrati u istoj hali u kojoj je moćna Jugoslavija 1978. osvojila svoje drugo svjetsko zlato. Tada su na parketu „Aranete“ Kića i Praja nadigrali Tkačenka i Žarmuhamedova... Mogu li Bogdan, Marko i ostali da ponove njihov uspjeh?

Hajde da otkrijemo zajedno! Uživajte u najavi, a mi se ponovo slušamo i gledamo sljedeće nedjelje!