"DRAGO MI JE ŠTO JOKIĆ NIJE TU!" NBA as sa Mundobasketa poručuje: Znam ja Srbe i biću spreman za njih!

Nekada dugogodišnji NBA košarkaš Rojal Ajvi stigao je na Mundobasket kao selektor Južnog Sudana. U trećem meču grupe B vodiće svoj tim protiv Srbije i kako kaže - biće spreman za to! Od izveštača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Južni Sudan je debitant na Svetskom prvenstvu, a sigurno najpoznatije ime u ovom timu je selektor Rojal Ajvi. Nekadašnji dugogodišnji NBA košarkaš koji je od 2004. do 2014. igrao za Atlantu, Milvoki, Filadelfiju i Oklahomu sada predvodi tim najmlađe države sveta na Mundobasketu.

Posle dugog rata između severa i juga Sudana južni deo ove ogromne države se osamostalio 2011. godine, a upravo je košarkaški tim sada najveći ambasador 11.000.000 ljudi koliko ih ima u Južnom Sudanu i brojne milionske dijaspore rasute zbog rata svuda po svetu.

"Prvi put smo na Svetskom prvenstvu. Momci su uzbuđeni i ja sam uzbuđen. Ovo je veliki događaj, tu su najbolji timovi na svetu i mi ćemo biti na terenu i takmičiti se. Ovi momci su jako spremni, jedva čekaju da zaigraju. U nedelju nam je prvi meč", počeo je on, pa istakao kako ne voli da se njegov uticaj stavlja u prvi plan: "Nisam ja to uradio, nisam samo ja u pitanju nego i igrači kao i predsednik košarkaškog saveza Luol Deng. On je mnogo ranije počeo ovo putovanje. Ja sam deo putovanja, samo sam zupčanik u mašini i kao što sam rekao oduševljen sam što predstavljam najmlađu zemlju na svetu. Pokazaćemo ko smo mi, kakva je afrička košarka i probaćemo da promenimo narativ o našoj zemlji. To nas jako inspiriše. Srećan sam što predvodim ove momke i poni su me naučili mnogo o životu, poniznosti i uživanju u procesu i putovanju. Bez njih ne bih mogao da vodim ovaj tim."

Nakon igračke karijere Ajvi se odmah posvetio trenerskom poslu, i radio je kao asistent u Oklahomi, Njujork Niksima i Bruklin Netsima pre nego što će sada preći u stručni štab Hjuston Rokitsa. Tu će raditi sa Bobanom Marjanovićem, a upoznao se sa brojnim srpskim NBA zvezdama. I drago mu je što jednog igrača nema na prvenstvu!

"Trenirao sam timove protiv tih momaka, oni su veliki talenti i drago mi je što "Džoker" nije ovde ali neću nikoga prevideti. Prvo moramo da igramo sa Portorikom, a sa Srbijom igramo u trećem meču. Kao što kažem mojim igračima idemo dan po dan, momenat po momenat, sekundu po sekundu. Prvo igramo sa Portorikom, kada dođe Srbija, bićemo spremni i za njih", rekao je Ajvi na pitanje srpskih novinara o tome šta očekuje od Srbije.

Pred ovo Svetsko prvenstvo se Južni Sudan dodatno pojačao. Do sada su lideri bili dva igrača koje smo gledali u ABA 2 ligi kapiten Kuani Kuani i Nuni Omot, ali selektor je uspeo u ekipu da uvede i NBA pojačanja.

"Grupa je najtalentovanij do sada. Dodali smo Venjena Gabrijela iz Los Anđeles Lejkersa i Karlika Džonsa koji je trenutni MVP razvojne lige. Kada smo dodali njih dvojicu to je podiglo našu igru, ali imamo i Nunija Omota koji je naš ključni igrač, a vraća se na teren. Klupa nam je dublja i drago mi je što ću moći više da rotiram. Jako smo visoki, atletski moćni, volimo da igramo brzo i biće mnogo tranzicije u našoj igri. Nadamo se da ćemo nametnuti svoju igru, a ja se radujem što ćemo izaći na parket, dosta je bilo treninga i putovanja. Uzbuđen sam, videćete i mene kako trčim pored terena", završio je svoje prvo obraćanje medijima Rojal Ajvi.

