Je*** mi mater... Pričaćemo poslije! Crnogorci razbijaju, a selektor podigao ton: Psovke na tajm-autu! (VIDEO)

Boško Radović je tražio od svojih košarkaša da budu fokusiraniji u završnici utakmice i tom prilikom je opsovao.

Izvor: Sportklub/Screenshot

Crna Gora igra sjajno na ovogodišnjem Mundobasketu i pobjedom nad Egiptom (89:74) i zvanično je prošla u drugu fazu takmičenja, gdje će imati dobre šanse da se domogne četvrfinala. Crnogorski selektor Boško Radović očigledno je pronašao pravu formulu u kojoj dobija najviše od zvijezde tima Nikole Vučevića, a očigledno je da umije i da "podvikne" kada zakažu u zadacima, kao u jednom trenutku protiv Egipta.

Tako je tajm-aut Boška Radovića u posljednjoj četvrtini, kada se Egipat "približio" na 14 razlike, ozbiljno nasmijao sve one koji su jasno mogli da čuju šta je to poručio svojim igračima. Na košarkaše Crne Gore je to očigledno imalo i efekta pošto ih je razmrdalo i bez većih problema su došli do pobjede.

"Pričaćemo poslije... Da privedemo ovo kraju. Je**š mi mater, kako vidimo 15 razlike krećemo sa egzibicijama, šutevima, idejama najnovijim", kazao je Boško Radović na tajm-autu kada se obratio svojim igračima koji su se pomalo "zaigrali" i opustili u drugoj utakmici grupne faze Mundobasketa, međutim kvalitet je bio na njihovoj strani i nije bilo realno da će ih Egipat sustići u posljednjih pet minuta.

Crnogorce sada čeka duel sa Litvanijom za prvo mjesto u grupi i "prenošenje bodova" u drugu fazu takmičenja gdje će se pridružiti vjerovatno Amerikancima i Grcima, ako Novi Zeland ne napravi iznenađenje.