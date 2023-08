"Rekao sam im par riječi... ne smijem ovdje da ih ponovim!" Trener Portorika bijesan, nije štedio svoje igrače!

Trener Portorika Nelson Kolon nije štedio svoje igrače poslije prvog poluvremena meča sa Srbijom. Odigrali su jako loše, a on to nije htio da trpi.

U drugom kolu Svjetskog prvenstva u grupi B Srbija je savladala Portoriko (95:77), a utakmica je na kraju bila mnogo neizvjesnija nego što se očekivalo na poluvremenu. "Orlovi" su prosto pregazili rivala u prvom dijelu igre, a onda je u drugom dijelu portorikanski tim izašao mnogo bolje.

Ispostavilo se da je na poluvremenu bilo "ribanja" od strane trenera Nelsona Kolona.

"Teška utakmica, kao da su bile dvije za nas. Počeli smo u prvom poluvremenu polako, mekano, izduvano, davali su nam lake poene u tranziciji i protiv ovakvog tima je teško da se vratiš. Probali smo to u drugom poluvremenu, da zaustavimo njihovu tranziju i to nije bilo dovoljno da se pobijedi tim kao Srbija. Vidjeli smo energiju, trud i moramo ovo iz drugog poluvremena da prenesemo u sljedeću utakmicu, bićemo spremni za to", rekao je Kolon.

Šta ste rekli ili uradili u poluvremenu?

"Rekao sam im nešto, nekoliko riječi koje ovdje ne mogu da kažem i nakon toga su bili mnogo ponosniji. Mi iz Portorika moramo da damo sve od sebe kada imamo ovakve utakmice. Vidjeli smo promjenu i intenzitet u igri, ovako moramo da igramo sve utakmice. Moramo opet da imamo ovakvu energiju kao iz drugog poluvremena."

Medijima se obratio i košarkaš Ajzea Pinjero, ali je on bio veoma kratak ovom prilikom.

"Definitivno smo bili dva potpuno drugačija tima u prvom i drugom poluvremenu. Nismo igrali odbranu, lopta uopšte nije dobro kružila... U drugom poluvremenu smo bili aktivniji u napadu i u odbrani."