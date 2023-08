MONDO U MANILI: LJUDI, OVDJE TOČE PIVO U HALI! Filipini su stvarno obećana zemlja - Za 1.000 dinara napraviš žurku!

Cijene u halama na Svjetskom prvenstvu su sasvim pristojne, ali ono što je najbitnije - prodaje se pivo! Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Shuttstock/schankz/MONDO/Nikola Lalovic

Navijači su konačno krenuli da dolaze u hale na Mundobasketu, mada kombinacija skupih karata za domaće uslove i gigantskih arena na Filipinima ipak doprinosi tome da čak i na posjećenijim mečevima tribine izgledaju prazno.

Navijači Srbije su se pojavili i bilo ih je stotinak na meču sa Kinom, a u "Araneta Koloseumu" su oni koji su stigli mogli da uživaju i u pivu! U Srbiji je nezamislivo da se pivo prodaje na košarkaškim mečevima, ali na Filipinima je očigledno stvar drugačija.

Inače su Filipinci poznati kao veliki ljubitelji piva i njihove najpoznatije marke poput "Tajgera" su poznate po cijeloj Aziji, a "Red Hors" sa 7 odsto alkohola je izuzetno popularan među stanovništvom.

Što se tiče ostalih cijena u hali ako želite parče pice ono će vas izaći 180 ili 200 dinara, dok je cijela pica 1.300 do 1.500. Cijene tortilja se kreću do 300 dinara zavisno od toga sa čim su, hotdog na štapu je 140, a u lepinji 160 dinara. Za čizburger mora da se izdvoji 400 dinara, što je čudno velika cijena u odnosu na sve ostalo. Porcije pomfrita su od 170 za najmanju do 540 za porciju koja se zove "tera" i vjerovatno je dovoljna za tročlanu porodicu ili slavsku trpezu. Ima i slatkiša pa je veliki sladoled 360 dinara, a milkšejk i frape po 390. Bez kokica se naravno ne može, pa je malo pakovanje (koje nije nimalo malo) 200 dinara, a veliko (koje je ogromno) 260 dinara.

U principu za 1.000 dinara može da se napravi solidna žurka sa samim sobom uz najbolju košarku na svijetu. Još samo da je FIBA imala sluha da domaćim navijačima spusti cijene i pusti ih da napune hale, ali dobro, ne treba očekivati previše...