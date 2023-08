OVDJE NEMA OPUŠTANJA! Pešić poslije pobjede pokazao prstom na Sudance: Oni igraju pa idu na trening - znači hoće dalje!

Svetislav Pešić je poslije pobjede nad Portorikom pričao o falinkama u igri Srbije, ali i i nevjerovatnoj predanosti tima Južnog Sudana.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Srbija je došla i do druge pobjede na Svjetskom prvenstvu u košarci na Filipinima, Nakon ubjedjivog trijumfa nad Kinom pao je i Portoriko, ali nije selektor Svetislav Pešić nikako mogao da bude zadovoljan svime što je vidio na terenu.

"Dva različita poluvremena, prvo je bilo izvandredno,ušli smo sa jakom tenzijom, Nismo im dali otvorene šuteve. Oni su šuterska ekipa, izuzetno jaka što je pokazala u trećoj četvrtini. Opuštanja nema, ovo je prvenstvo svijeta, tako da ništa novo ne mogu da vam kažem. U drugom poluvremenu su se oni razigrali, ali protivnik igra koliko mu dozvoliš. Staro pravilo", počeo je Pešić.

Istakao je da sada više neće razmišljati o meču sa Portorikom i da se okreće Južnom Sudanu. Ipak podvukao je da iz ovog meča njegov tim mora nešto da nauči.

"Sada ne razmišljamo više o toj utakmici. To je završena priča za nas , sada je sljedeća utakmica protiv Južnog Sudana. To je sljedeći target, sljedeći cilj. Nemamo vremena da razmišljamo sve u svemu pokušavamo da od svake utakmice nešto profitirmo. Najvažnije je pobijediti, ali samo pobijediti, a nešto ne naučiti iz ovih utakmica nije dobro. Nadam se da ću do sljedeće utakmice da tačno pokažem šta mi treba da radimo i odlično je što se ovo izdešavalo. Na kraju smo pobijedili zasluženo, imali dosta dobrih stvari", istakao je iskusni selektor, ali i dodao: "Treću četvrtinu smo im prepustili inicijativu, dali smo im loptu u ruke, oni su se rastrčali, pokazali su malo taj ponos. Nije lako da gubiš već na poluvremenu sa tridesetak poena razilike, a to je tim koji ipak zna da igra košarku."

Sve nas je zabrinula povreda Alekse Avramovića na kraju meča, a selektor je rekao da ne zna ništa o njegovom stanju. Na konstataciju Bogdana Bogdanovića da je Južni Sudan kvalitetniji rival od svih dosadašnjih rekao je:

"Ne znam, ne mogu ništa da kažem jer sam ih gledao samo usput. Više sam bio koncentrisan na nas i na našu igru. Na ove dvije utakmice. I dalje se bavim sa našom igrom. Pogledaćemo sutra u kom su oni stanju, ali očigledno da se radi sa ekipom sa dosta atletike gdje igra taj Džons koji je izvanredan igrač. Oni su pogodili danas 15 trojki poena, a to je prevedeno na matematiku 45 poena", istakao je selektor.

Istakao je da je Portoriko napravio problem sa trojkama i da je iz toga jasno na čemu tim Srbije mora da radi do narednog meča koji dolazi za dva dana.

"Kao što su to uradili večeras Portorikanci, dali su nam deset trojki u drugom poluvremenu što je 30 poena. Znači jasno je šta treba da uradimo, moramo da preuzmemo odgovornost, da tu atletiku i brzinu koju Južni Sudan im kontrolišemo. Taj šut, rani pik koji koriste, igraju kao i sve ostale ekipe. Oni nemaju ime kao što su favoriti, ali pokazalo se da ekipa ima želju, ima karakter. Oni su jutros trenirali, iako su igrali danas u 16.00, oni su bili ovdje u 09, 09.30, a obično se ne trenira na dan utakmice kada je tako rano. Ali, oni jesu. To znači da žele da se kvalifikuju za sljedeću rundu", istakao je on.