Amerikanac prozivao NBA zvijezde, pa dobio odgovor sa Mundobasketa!

Atletičar Noa Lajls podigao je buru svojom izjavom, a sad su mu odgovorili i američki košarkaši sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: Printscreen/YouTube/The Guardian/Twitter/GeorgeZakkas

Američki atletičar Noa Lajls (26) podigao je buru posliije izjave koju je dao na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Poslije osvajanja zlata na 100 i 200 metara na konferenciji za medije "pecnuo" je NBA zvijezde i onda dobio odgovor mnogih od njih. Sada su se javili i američki košarkaši sa Mundobasketa.

Poslije trijumfa protiv Grčke Tajris Halibarton stao je pred kamere i imao je poruku za svog sunarodnika. "Ne razumijem poentu toga, jer je NBA liga najbolja na svijetu, nije bio najinteligentniji odgovor, pa ćemo da preskočimo to", nasmijao se Halibarton, mada je bilo jasno da je i njemu i mnogim drugim košarkašima zasmetala ta izjava.

Podsjetimo, Lajlsa je iznerviralo to što NBA igrači tvrde da su "svjetski šampioni" kada osvoje titulu. "Svjetski šampion čega!? Sjedinjenih Američkih Država? Znate šta me najviše boli? Kada gledam finale NBA lige iznad njihovih glava visi natpis 'svjetski šampioni'. Svjetski šampioni čega? Nemojte pogrešno da me razumijete. Ja stvarno volim moju državu SAD. I to ponekad… Ali to nije svijet, to nije svijet, mi smo svijet. Mi ovdje imamo svaku državu koja se bori, sportisti nose svoju zastavu da pokažu koga predstavljaju. Nema nikakvih zastava u NBA ligi", rekao je Lajls. Snimak njegove izjave brzo je postao viralan...

Tyrese Haliburton shared his thoughts about Noah Lyles’ comments regarding the NBA winners being called “world champions”.



@SdnaGrpic.twitter.com/HUaX3DfK6D — George Zakkas (@ZakkasGeorge)August 28, 2023