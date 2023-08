"SAMO DA SE NISMO OPEKLI!" Bogdan i Milutinov o padu Srbije: Ne smije da se ponovi! (VIDEO)

Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov su poslije meča Srbije sa Portorikom istakli da opuštanja u igri Srbije više ne smije biti.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srbija je savladala Portoriko u meču drugog kola grupe B Svjetskog prvenstva, a iako kapitena Bogdana Bogdanovića nije služio šut bio je među najefikasnijima. Poslije meča je istakao da je igra Portorika za tim Srbije bila čudna, a da je drugo poluvrijeme donijelo mnogo više kontakta.

"Dosta su igrali čudno, stali su u zonu “boks 1”, nekako su nas i puštali, nisu igrali ‘prljavo’ kao u drugom poluvremenu. Podigli su agresivnost i krenuli malo da se biju, sudije su dozvolile taj pritisak i dobro je, nama je trebalo to za neku uigranost i da malo uđemo u nervozu. Dosta su nezgodni, igraju atraktivnu i brzu košarku, treba izdržati svih 40 minuta. Nažalost ne može da se završi kada vodiš 30-40 razlike i da sudija svira kraj. Drago mi je da smo igrali ovakav meč, to je dobra provjera za nas, jer će doći i teže utakmice", rekao je Bogdanović i nastavio: "Oni su odreagovali tako, gubili su 30 i nisu htjeli… to je sportski. Kada ne znaš šta da radiš, igraš agresivnije, brže, borbenije, to je pravi način. Na to sam mislio, jesmo se malo opustili, izgubili malo i snagu, oni su potom uzeli ritam utakmice… Najvažnije je da smo se vratili u ritam utakmice i da smo iskontrolisali i odigrali kako želimo."

Pitali su ga novinari i dali prati ostatak prvenstva, neki favoriti poput Francuza su se već okliznuli... "Pratimo sve, znam kakav je taj ambijent, svi sve gledaju, prate, gledamo sve i znamo šta se dešava."

Što se tiče Južnog Sudana kapiten Srbije vrlo poštuje ovaj tim i smatra da su najbolja ekipa grupe B nakon "orlova. "Kao su novi na prvenstvu, a mislim da su bolja ekipa od Portorika. Portoriko je iskusniji i nekako su ispustili prvu pobjedu. Bila je dobra utakmica za njih, mnogo važna, biće teška utakmica, ne smijemo da se opustimo i idemo dalje."

Pogledajte 03:39 Izjava Bogdan Bogdanović Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Najbolji akter utakmice bio je centar Nikola Milutinov sa 12 poena i 15 skokova, a poslije meča je i on podvukao da je drugo poluvrijeme bilo previše opušteno sa naše strane.

“Otvorili smo utakmicu kako je trebalo, igrali smo odlično prvih 20 minuta. Nažalost, pali smo u drugom poluvremenu, stvarno smo loše odigrali, svi smo svjesni toga, sada nam se nije obilo u glavu. Moramo da naučimo da nam se ne ponavlja to u narednim utakmicama. Moguće da je bilo opuštanje, ipak je bila velika razlika na poluvremenu. Nismo ušli u drugo poluvrijeme kako smo se dogovorili", rekao je Milutinov i dodao: “Najbitnije od svega danas je pobjeda. To što smo odigrali drugo poluvrijeme loše, dobro je da naučimo nešto iz toga, nismo se opekli.”