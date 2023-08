ALEKSA I FILIP SU SPREMNI! Pešić obradovao Srbiju, ali jedno brine: Svaki dan imamo neki problem!

Svetislav Pešić saopštio je lijepe vijesti o Aleksi Avramoviću i Filipu Petruševu.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić potvrdio je da su Aleksa Avramović i Filip Petrušev trenirali danas za predstojeći meč protiv Južnog Sudana (srijeda, 10.00). To je odlična vijest pošto znamo da je Petrušev zaradio povredu zgloba na prvom meču turnira protiv Kine, dok je potom protiv Portorika gotovo identičnu povredu doživio i Avramović. Srećom, sa njima dvojicom je sve u redu i biće spremni za nastavak turnira, objasnio je selektor.

"Dobro su, mislim da će obojica trenirati. Radi se na tome, Filip je već sanirao povredu. Naravno mi tražimo igače koji su sto odsto spremni i sada su dobro i mislim da će sutra da igraju. Obojica su trenirala večeras", kazao je selektor Pešić u današnjem razgovoru sa medijima poslije treninga košarkaša Srbije.

"To su tipične košarkaške povrede, najvažnije je da to istegnuće. Da je juče bila utakmica koja odlučuje prvenstvo ili našu sudbinu Petrišev bi igrao, to isto važi i za meč sa Južnim Sudanom. Da li su spremni 100 odsto - to ćemo da vidimo sutra ujutru kad napravimo reviziju svega. Znači svaki dan se nešto dešava. Neko ima temperaturu, neko stomačne probleme... Puno se igra, mijenjala se klima, zato smo mi došli ovdje ranije. Jer ovdje moramo da se adaptiramo na vrijeme. Svaki dan se nešto dešava", poručio je selektor.

