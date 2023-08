KRIVO MI JE ŠTA PRIČAJU ZA NAŠE KOŠARKAŠE! Novak Đoković o Srbiji na Mundobasketu: Mi smo košarkaška nacija!

Novak Đoković je pružio podršku košarkašima Srbije na Mundobasketu i prati sve rezultate na ovom turniru.

Ako bi sve išlo po planu, Novak Đoković i košarkaši Srbije igrali bi finala US Opena i Mundobasketa istog dana - 10. septembra. Za tako nešto rano je prognozirati, a bojimo se i da ne "ureknemo", ali dobra vijest je da su i Nole i "orlovi" na sjajan način počeli svoja učešća na takmičenjima. Nakon što su košarkaši Srbije ostvarili dvije pobjede, Đoković je došao do svoje prve na US Openu i odmah se obratio našim reprezentativcima.