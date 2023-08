Svi pričaju o Pešićevom tajm-autu, oglasio se i centar Srbije: Sve je to normalno, pozitivno je uticalo na nas! (VIDEO)

Srbija je pobijedila Portoriko, a Dušan Ristić i Vanja Marinković su se složili da padovi u igri ne smiju da se dopuste. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Srbija je startovala Svjetsko prvenstvo sa dvije pobjede. Prvo je pala Kina, a nakon toga i Portoriko. Poslije te utakmice svi su bili složni u ocjeni da se srpski tim u trećoj četvrtini previše opustio. Centar Dušan Ristić dobio je veću minutažu zbog odsustva Filipa Petruševa, a poslije meča je naglasio da sada nema vremena ni za patnju ni za slavlje.

"Utisci su pozitivni, odigrali smo po mom mišljenju sjajno prvo poluvrijeme. U drugom nije bilo sve kako treba, ali mislim da smo osim treće četvrtine odigrali dobar meč. Nemamo previše vremena da patimo i da slavimo", rekao je pa se osvrnuo na drugo poluvreme: "Mislim da smo se opustili, ali to ne smije da se dešava u narednim utakmicama. Ne treba previše da analiziramo ovo, ali moramo da se okrenemo sljedećim utakmicama."

Svi pričaju o tajmautu Svetislava Pešića kada je digao ton i tražio od ekipe u trećoj četvrtini "da se ne bruka". Bilo je potrebno tako neštotimu da se trgne.

"Sve je to normalno, to je sastavni dio našeg procesa. Svi težimo da napredujemo iz utakmice u utakmicu. Nije nam bitna razlika kojom pobijedimo protivnika, već da napredujemo, koristimo ovakve utakmice da usavršavamo našu igru. To je sve pozitivno uticalo na dalji tok utakmice. Bilo je dosta iznenađenja i svega", dodao je centar Srbije.

Prate srpski košarkaši i sve što se dešava na Mundobasketu, pa je tako Ristić prokomentarisao i poraz Francuske od Letonije i ispadanje sa prvenstva.

"Letonija je odigrala sjajan meč. Znamo ih jako dobro iz kvalifikacija. Svi su ovdje došli da daju svoj maksismum. Da li protiv Amerike ili Južnog Sudana ili bilo kog drugog tima. Ne treba previše da letimo, već da idemo od utakmice do utakmice", završio je on.

Vanja Marinković se složio da je kao i protiv Kine prvo poluvrijeme odlično odigrano, ali da je onda tim pao.

"Prvo poluvrijeme sjajno, kao i protiv Kine, a onda pad, što su iskoristili, jer su veoma agresivna ekipa, tako da mislim da je ovo bilo dobro za nas, da osjetimo čvrstinu", rekao je Marinković i dodao: "Prišli su na 10 razlike, ali mi smo našli i mislim da smo reagovali malo kasno."

Marinković se nada da će Srbija naučiti na greškama iz drugog poluvremena i da će izvući pouke iz toga: "Dobro je da imamo ovakav neki meč da nas vrati u realnost", zaključio je pouzdani šuter našeg tima.

Sada je na programu meč sa Južnim Sudanom, ali prvo slijedi dan odmora. U njemu će reprezentativci Srbije održati jedan trening i spremiti se za duel sa Afrikancima.

