Sa lica mjesta je moglo da se primijeti mnogo toga što niste vidjeli u prenosu utakmice Srbija - Portoriko. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Srbija je savladala Portoriko 94:77 u drugom kolu grupe B na Svjetskom prvenstvu na Filipinima, a sa tog meča nosimo i novu glavobolju u nastavak takmičenja. Poslije povrede Filipa Petruševa u drugom kolu se povrijedio Aleksa Avramović.

Vidjeli smo sjajnu Srbiju u prvom poluvremenu, dosta slabiju u drugom, pogotovo u trećoj četvrtini, ali šta sve nije moglo da se vidi na TV ekranima, a moglo je sa lica mjesta?

SRBIJA JE FAVORIT ZA ZLATO!

Vidi opis Grmi "Tamo daleko", a Srbija postala favorit za zlato! Sve što niste vidjeli u prenosu meča sa Portorikom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 17 17 / 17

Tako bar kaže FIBA! Kada je zvanični spiker najavljivao ekipe pred početak utakmice, to je ovako zvučalo. "Srbija dolazi kao petostruki šampion svijeta i sada su predstavljeni kao favorit da osvoje cijeli turnir, ali i Portoriko ima tri titule na Amerikupu!" Kasnije su i navijači Srbije dok su pjevali rođendansku pjesmu selektoru Svetislavu Pešiću poželjeli da im donese zlato, ali o tome je sada baš, baš rano govoriti. Pitajte Francuze...

HAJDE MALI, NEMA VEZE!

Nikola Jović je baš ozbiljan projekat ovog tima! Sjajno je otvorio meč, pogodio dvije trojke zaredom, a onda jednu promašio. Kada je krenuo da se vraća u odbranu prišao mu je selektor Pešić, tapšao mu i govorio da samo nastavi. U sljedećem napadu je šutnuo trojku i pogodio! Poslije prve četvrtine je Nikola Milutinov prišao Joviću i dugo ga savjetovao, tako da najmlađi član ovog tima ne samo da je dobro prihvaćen, već ima punu podršku da šutne, proba, da i u napadu dobije lopte...

TAMO DALEKO!

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Pjevali su navijači selektoru Srbije rođendansku pjesmu, a kada je organiztor na pola druge četvrtine pustio navijače iz "golubarnika" na bolja mesta nastala je euforija. Grupisali su se naši navijači zajedno, skandirali "Srbija", a u jednom trenutku se u "Araneti" čulo i "Tamo daleko". Lijep prizor i za oko i za uvo.

KONCENTRACIJA!

Vidi opis Grmi "Tamo daleko", a Srbija postala favorit za zlato! Sve što niste vidjeli u prenosu meča sa Portorikom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Poslije meča je Svetislav Pešić pričao kako ne smije biti opuštanja u igri našeg tima, a koliko mu je stalo do toga vidjelo se i na samom meču. Ni kada je razlika bila tridesetak razlike za naš tim on nije prestajao da stoji pored aut linije. Sve vrijeme je opominjao naše igrače pa je tako na 34:17 kada je Dušan Ristić izvodio slobodna bacanja vikao Dejanu Davidovcu da mora da se koncentriše na prvom skakačkom mjestu. Kasnije je na 73:57 bio vidno frustriran što je Džon Holand ostao sam na trojci. Makar je dobro da se ovakvi propusti sada dešavaju i svi se nadamo da to neće biti slučaj kasnije tokom takmičenja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!