MONDO IZ MANILE: Srbija brine zbog povreda! Evo kakvo je stanje "orlova" - jedan završio SP, a dvojici se nadamo!

Jedan igrač je završio Svjetsko prvenstvo, dvojicu muče povrede... Kakva je situacija u taboru Srbije? Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Srbija igra odlično, a pogotovo je kako selektora Pešića tako i igrače obradovala partija protiv Južnog Sudana. Iako u nekompletnom sastavu naša selekcija je rutinski savladala nezgodne Afrikance i prošla dalje ne samo sa tri pobjede nego poslije tri jako, jako ubjedljiva trijumfa.

Ipak postoji jedna stvar koja brine našu selekciju, a to je fizičko stanje igrača. Jedan košarkaš je već otpao i naš tim je ostao na 11 članova ekipe do kraja prvensrtva, a dvojica su se povrijedila i čekamo da ih ponovo vidimo na terenu.

Kao što je rekao kapiten Bogdan Bogdanović ovo je momenat u kome turnir za Srbiju tek počinje. Čekaju nas mečevi sa mnogo jačim rivalima - Italijom i Dominikanskom republikom, a onda i nokaut faza. Naravno u slučaju da prođemo dalje, čemu se svi nadamo. Ali problemi se gomilaju...

BORIŠA SIMANIĆ - ZAVRŠIO!

"Nakon utakmice za Južnim Sudanom, reprezentativac Srbije Boriša Simanić je zbog povrede završio takmičenje. U duelu ispod koša Srbije, pred kraj jučerašnjeg meča, Simanić je dobio jak udarac laktom u predjelu bubrega. Procjena sudija, čak i nakon gledanja ponovnog snimka je da prilikom udarca nije bilo namjere, ali Simanić zbog bolova nije mogao da nastavi meč. Odmah po izlasku iz igre, Boriša Simanić je upućen na urgentno odjeljenje bolnice u Manili, gdje je prvo zadržan na ispitivanju, da bi u toku noći pod nadzorom doktora reprezentacije Srbije, prof. dr Dragana Radovanovića i operisan. Boriša se osjeća dobro, bubreg i sve funkcije su sačuvane, ali je nakon operacije završio svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Košarkaški savez Srbije, svi reprezentativci i članovi stručnog štaba žele Boriši Simaniću brz i uspješan oporavak", navodi se u saopšteju KSS.

Simanić je bio posljednji putnik na Filipine, pošto je Svetislav Pešić birao između njega i Alekse Radanova. Realno je 12. igrač tima, ali svejedno bi svojim fizikalijama i šutem za tri mogao u nekim utakmicama da bude vrlo koristan i džoker Svetislava Pešića. Sada je sigurno da ga više neće biti na terenu!

FILIP PETRUŠEV - DJELUJE SPREMNO!

FIlip Petrušev je odlično počeo, a onda se na početku druge četvertine meča sa Kinom povrijedio. Stradao je zglob na nozi, a iako smo ga već sutradan vidjeli kako na treningu Srbije vozi stacionarni bicikl nije ga bilo na mečevima sa Portorikom i Južnim Sudanom.

Iako je selektor istakao da je spreman za duel sa Sudancima, on je cijeli meč proveo na klupi, sa nogama ispruženim i oslonjenim na reklame pored terena. Bilo je od prvog momenta očigledno da je plan da ne igra. Selektor je i naglasio kako bi u slučaju da su mečevi bili neizvjesniji on zaigrao, ali da jednostavno za tim nije bilo potrebe.

Sada Srbiju čeka još jedan trening od 16:30 po lokalnom vremenu (10:30 po srpskom) i nadamo se da će Filip tada trenirati punim intenzitetom. MONDO će biti na tom treningu tako da ćete blagovremeno biti obaviješteni o situaciji.

ALEKSA AVRAMOVIĆ - SAMO DA JE DOBRO!

Nemamo Vasu Micića i Ognjena Jaramaza, za Nikolu Topića je još prerano, a sada je i Aleksa Avramović upitan! Nažalost na četiri i po minuta do kraja meča sa Portorikom plejmejker Srbije se požalio na povredu i tražio izmjenu. Napustio je teren, a sa lica mjesta je moglo da se vidi koliko ga zapravo boli.

Sjeo je na klupu, imao bolnu grimasu, stavljao je lice u peškir i dres, prekrstio se... Videlo se da bi mu jako, jako teško palo da propusti ostatak Mundobasketa nakon što ga zbog povrede nije bilo na Eurobasketu prošle godine.

Odmah mu je stavljen led na zglob, a s obzirom da je problem članak nadamo se da će se i on vratiti na meču sa Italijom. Dok za Petruševa djeluje da će do Italije biti na 100 odsto, to je za Avramovića veliko pitanje, ali bi izuzetno bilo bitno da polako ponovo uđe u ritam. Mnogo više ćemo znati nakon današnjeg treninga!