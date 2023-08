Ako to uradimo, dobićemo Italiju, ja uopšte ne sumnjam u to! Pešić zna kako da konačno sruši "Azure!"

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić govorio je nakon treninga našeg nacionalnog tima i o narednom protivniku. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića

Srbija je održala trening na pred drugu grupnu fazu Svjetskog prvenstva na Filipinima. Selektor Svetislav Pešić se nakon toga obratio novinarima, a poslije obraćanja vezanog za dramatičnu povredu Boriše Simanića govorio je i o narednom protivniku. Italijani nam tradicionalno ne leže, eliminisali su nas sa kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre kao i sa Evropskog prvenstva...

"Što se tiče utakmice sa Italijom to je naša četvrta utakmica sa veoma jakim protivnikom koga mi jako dobro poznajemo. A i oni nas! Mi njih bolje jer oni već tri godine igraju u svim takmičenjima u praktično nepromenjenom sastavu. Uigrana ekipa, znaju se veoma dobro, ništa nisu promijenili u načinu igre. Napredovali su kao i svaka ekipa ovdje", počeo je Pešić.

Srbija je puna mladih i poletnih igrača, a koliko je to prednost sa sobom donosi ipak i neke probleme. Ne smije poslije tri pobjede naša selekcija da "poleti".

"Naša je situacija drugačija mi smo nova ekipa i njihova prednost je izuzetna uigranost. Naša je jedna velika želja, motivacija... Samo ne bi bilo dobro da se palimo previše da ta motivacija i velika želja da se odigra najbolje ne vrati kao bumerang! Moramo da ostanemo mirni, da se držimo plana igre kako treba protiv njih igrati i onda ćemo tu utakmicu da pobedimo. Ja u to uopšte ne sumnjam jer smo mi spremni za jedan takav izazov. Eto, to je to!"

Zanimalo je novinare i kakvo je stanje ostalih reprezentativaca Srbije posle povreda koje su u prvoj fazi doživjeli Aleksa Avramović i Filip Petrušev. Tu smo dobili dobre vijesti!

"Ostali momci su tu. Ova dvojica su juče mogla da igraju ali smo uspjeli da ih zaštitimo, da ih ne trošimo. Trenirali su dobro i juče i danas i sigurno će da igraju sutra. To je dobra vijest", zaključio je Pešić.