Neke stvari veće su od košarke! Avramović spreman za okršaj sa Italijanima: Stari su nam dužnici!

Aleksa Avramović pričao je sa novinarima pred meč sa Italijom. Od izvještača MONDA sa Mundobasketa Nikole Lalovića.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Košarkaši Srbije igraće u petak protiv Italije (10 časova po našem vremenu) i tražiće mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Dobra vijest je da su Aleksa Avramović i Filip Petrušev spremni za taj okršaj. Uoči utakmice sa "azurima" pred kamerama bili su Svetislav Pešić i Aleksa.

Prije priče o utakmici i očekivanjima srpski plejmejker spomenuo je Borišu Simanića koji je završio takmičenje zbog povrede i operacije. "Ima nekih stvari koje su veće od košarke, to je ova situacija sa Borišom koji je dobio udarac, ni kriv ni dužan dobio je udarac koji ga je odaljilo od nastupa na Mundobasketu. Želim da mu poželim brz oporavak, mi smo sa njim i on je sa nama iako je na oporavku. Veliki je dio tima i naše slagalice i dodatna motivacija za nas", počeo je Avramović.

Italija je pobijedila "orlove" u osmini finala Evropskog prvenstva prošle sezone, kao i u odlučujućem mjestu za Olimpijske igre u Tokiju. "Ako sam dobro razumio pobjeda nas vodi u četvrtfinale, motivacija nije upitnik kada igramo protiv njih. Znamo da su nas dobili na Evrobasketu i turniru za Olimpijske igre. Igra brzu košarku, igrali smo protiv Portorika koji ima sličan stil i njih smo dobili. Isti pristup imaćemo i sutra, sa motivom više i maksimalnom agresivnosti. Znamo da su nam stari dužnici, izlazimo sa dodatnim motivom i zbog Boriše i zbog svih nas."

Potvrdio je da je i on spreman za meč i da je povreda zgloba prošlost. "Spremamo se u svoja četiri zina, imamo pripremu, spremamo se temeljno kao što uvek radimo i potrudićemo se da pobijedimo. Odlično sam, sve vrijeme sam trenirao i to je to."

Srbija je među najboljim timovima po poenima iz kontri. "Naša mladost i naša želja ključ su svega, najbolji smo tranzicioni tim na Mundobasketu, pokazali smo to, ne želim da to ne bude tako. Mi naš stil nećemo mijenjati, ključ je u defanzivnom skoku, ako to bude funkcionisalo, trčaćemo, letjećemo i pokušaćemo brzo da završimo, ako ne bude, znamo šta treba da radimo."

Za kraj je prokomentarisao i pojedince u protivničkom timu. "Oni su tim koji funkcioniše zajedno dosta dugo, imaju jasno raspodijeljene uloge, ako moram da izdvajam neka bude Fontekio koji je pokazao da je skorer, svako tamo može da pogodi, dobar su tim", zaključio je Avramović.