Uhvatio se za srce: Molim se za Borišu, žao mi je! Oglasio se Sudanac koji je udario Simanića: Nisam prljav igrač! VIDEO

Južnosudanski košarkaš Nuni Omot udario je Borišu Simanića na kraju utakmice protiv Srbije u posljednjem kolu grupne faze Mundobasketa - kada su "orlovi" već imali pobjedu u džepu - i malo ko je u tom trenutku mogao da pretpostavi da će zbog toga morati da bude podvrgnut hitnoj operaciji. Simanić je zbog problema sa bubregom i zbog obilnog krvarenja operisan i za njega je Mundobasket završen, a Nuni Omot se sada prvi put oglasio od nesrećnog incidenta.

"Čuo sam da je završio u bolnici, izvinjavam mu se se, nisam htio da to uradim, a kamoli da to bude prljav potez. Nadam se da će se brzo oporaviti, molim se za njega, nisam prljav igrač i nikad nisam bio. Iz dubine srca mu se izvinjavam", kazao je košarkaš Južnog Sudana poslije pobjede nad Filipinima (87:68).

Poslije pobjede nad Filipinima, Nuni Omot je istakao da je sljedeći meč vrlo važan za njih:

"Sigurno je da moramo da kontrolišemo skok. Ako im oduzmemo ofanzivni skok i kontrolišemo igru u reketu mislim da će mi se svidjeti krajnji rezultat utakmice", a potom je dodao: "Sigurno da nam je bilo teško u toj prvoj utakmici. Ispustili smo veliku prednost protiv Portorika, vodili smo sa sedam poena razlike, ali su nas ubili ofannzivni skokovi.Imali su 23 ofanzivna skoka i kada tim ima toliko poena iz druge šanse nije bitno šta ste uradili u ostalim segmentima. Imali su toliko više posjeda od nas. Sada nam je fokus na tome da budemo još više disciplinovaniji. Naravno da je ta prva utakmica u prošlosti, ali da možemo da premotamo stvari i vratimo se u taj meč mislim da bi to bila pobjeda od 15 razlike za nas. Nesrećno smo izgubili i sada se radujemo sljedećim mečevima."

Zbog teške povrede Simanića oglasio se prethodno i selektor Srbije Svetislav Pešić koji je rekao da mu šalje "poljupce i zagrljaje da izdrži još jedan dan" pošto su uvijek 24 sata poslije zahvata najkritičnija.

"To je bio jedan šok za nas, stvarno nismo očekivali da taj udarac koji je dobio može da bude ne tako bolan, nego tragičan, ali dobro je da se to sve završilo i ekipa je baš onako bila čitavu noć se skupila...Tražila se i dodatna krv jer nisu mogli da nađu jer je krvario dosta. Ali, sve je dobro završeno i svi se radujemo da se on što prije oporavi", kazao je Pešić po obraćanju medijima na današnjoj konferenciji pred Italiju (petak, 10.00).