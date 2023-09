RAZOČARAN SAM! AKO GLEDAMO SEBE KAO KOŠARKAŠKU SILU... Marin Sedlaček: Kako smo dozvolili Italijanima da nam to urade?

Kako je Srbija izgubila od Italije? Odgovor je dao Marin Sedlaček, košarkaški trener i stručni konsultant "Sport kluba".

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije doživjela je poraz od Italije koji joj veoma komplikuje situaciju na Mundobasketu. Za sada znamo da je meč protiv Dominikanske Republike u nedjelju kao finale, ali će u petak, poslije meča Dominikane i Portorika, biti još jasnije šta sve ta utakmica donosi. O tome ćemo tek razmišljati, kad se ohlade glave poslije neuspjeha u kojem je reprezentacija Srbije vodila čak 16 poena razlike u trećoj četvrtini, ali na kraju je ipak pala. I opet baš protiv Italije...

"Veoma sam razočaran, poraz je poraz, ali način je razočaravajući. Sebe gledamo kao veliku košarkašku silu, a ona ne smije da dopusti da kod rezultata 60:44 zadnjih pet minuta četvrtine završite sa 15:2", rekao je poslije meča stručni konsultant Sport kluba Marin Sedlaček.

"Drugo, nemamo rješenje za Fontekija. Činjenica je da Dobrić ne može da čuva Fontekija. A, da li može da postigne koš bez lopte? Ne može. Znači, trebalo je spriječiti da primi loptu. Da li bi trebalo da ga čuva viši igrač? Mnogo bolje se adaptirao na Dobrića nego Bogdan na agresivnu igru Italijana".

Iako je Bogdanović odigrao veoma neprecizan meč (1/13 za tri poena) i iako je preuzeo odgovornost za poraz, Sedlaček smatra da ne bi trebalo sve staviti na leđa kapitena.

"Ne možemo da krivimo Bogdanovića, ali razlika u ovoj utakmici je učinak Fontekija i Bogdanovića. Mi imamo jednog NBA igrača, oni imaju jednog NBA igrača. Ali nije Bogdanović sam reprezentacija Srbije, imamo i ostale. Nije reprezentacija Srbije samo odbrana, mora da bude i napad".

A, napad je potpuno zakazao kada je bilo najvažnije.

"Postigli smo pet poena iz igre u periodu treće četvrtine kada som poveli 60:44, pa do kraja utakmice. Kako smo dozvolili da nas presele na liniju za slobodna bacanja? Tako što su koristili bonus u ranoj fazi četvrte četvrtine i tako što nismo uspjeli da realizujemo potencijalne kontranapade, primarne i sekundarne, u situacijama u kojima smo mogli da postignemo poene. Onda se unese nervoza, niko ne preuzima odgovornost, svi daju lopte Bogdanu, ne spuštamo loptu Milutinovu", dodao je Sedlaček.

Posebno je naglasio poene Fontekija i ogromne probleme koje je košarkaš Jute napravio "orlovima".

"Fontekio je poentirao sa niskog posta uvijek sa iste strane. Ne znam zašto mi to ne radimo. Ne sumnjam u to da su date sugestije igračima, ali mene više od odbrane na Fontekiju brine pad koncentracije i doza nesigurnosti u napadu koju smo mi ispoljili. On će dati, pa će da ti te poene, ali mi nismo dali. Od rezultata 60:44 do kraja, ponavljam, dali smo samo pet poena iz igre, ostalo sa linije slobodnih bacanja", naglasio je Sedlaček.

Srbija će posljednji meč u drugoj grupnoj fazi igrati u nedjelju protiv Dominikane i nakon današnjeg duela te reprezetnacije i Portorika biće potpuno jasno šta sve taj duel može da donese "Orlovima".